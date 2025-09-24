طاقم تحكيم عراقي يقود مواجهة السد والشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ان "لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم كلفت طاقمًا تحكيميًا دوليًا عراقيًا بقيادةِ الحكم لمُباراةِ دوري أبطال للنخبةِ بين فريقي السد والشارقة الإماراتي التي تحري في العاصمةِ القطرية في 30 من الشهر الحالي".ويتألف الطاقمُ التحكيميُّ، وفق البيان، "من الحكمِ الدوليّ زيد ثامر حكمَ ساحة، والحكم الدوليّ مساعدًا أول، والحكم الدوليّ أمير داود مساعدًا ثانيًا، والحكم الدوليّ حكمًا رابعًا".