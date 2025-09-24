لامين يسابق الزمن للمشاركة في لقاء سان جيرمان

ويغيب عن برشلونة منذ مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، بسبب مشكلات في منطقة العانة.وحتى الآن لم يتضح بشكل رسمي موعد عودة الجناح الإسباني صاحب الـ18 عاما.وأوضحت صحيفة "ماركا" أن لن يخاطر بلاعبه، لكنه عاد اليوم الأربعاء للتدرب منفردا، وسيغيب عن مواجهة غدا.وأشارت إلى أن يامال لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، لكن أصبح من المتوقع أن يتعافى من إصابته في منطقة العانة، قبل مواجهة في دوري أبطال أوروبا.وأضافت أن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة ، يرى أنه لا داعي لإجبار اللاعب على المشاركة في لقاء ضمن منافسات .وقد يتواجد لامين يامال في قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد، لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء، ولن يتم الدفع به بصفة أساسية، يوم الأحد المقبل.صرح هانز فليك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوفييدو في الدوري الإسباني، عن موقف يامال: "لن يطول الانتظار بشأن عودته، يبدو في حالة جيدة، لم يُحدد موعد عودته، لكن النادي واثق من أن عودته مسألة أيام فقط".ويجهز برشلونة نجمه الصاعد لخوض مواجهة المرتقبة، والتي من المقرر إقامتها يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.