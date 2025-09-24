بعد إشهار إسلامه.. مهاجم بكرة القدم يؤدي مناسك العمرة

وقاد فيستون مايلي فريق بيراميدز للفوز على منافسه أهلي (3-1) جدة مساء الثلاثاء، بإحرازه الأهداف الثلاثة " " والتتويج بكأس أبطال القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط ".وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمايلي، وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة زملائه بفريق بيراميدز، حيث اعتنق عام 2024، وشوهد في أكثر من مباراة وهو يقوم بالسجود بعد تسجيله الأهداف.وذكرت تقارير أنه قرر أيضا حينها تغيير اسمه إلى إبراهيم مايلي، وهو الاسم الذي أصبح يناديه به اللاعبون داخل صفوف في الوقت الحالي.