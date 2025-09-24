الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد نيله الكرة الذهبية.. ديمبلي يرد على لامين يامال
رياضة
2025-09-24 | 15:30
المصدر:
موقع كووورة
435 شوهد
رد الفرنسي
عثمان ديمبلي
، نجم
باريس سان جيرمان
، على تهنئة الإسباني
لامين يامال
، نجم برشلونة، عقب حفل
الكرة الذهبية
.
وأقيم حفل
الكرة الذهبية
، الاثنين الماضي، حيث فاز
ديمبلي
بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بينما جاء يامال في المركز الثاني.
ولكن النجم الإسباني الشاب، خرج من الحفل بجائزة "كوبا" التي تقدم لأفضل لاعب أقل من 21 عامًا في العالم.
وعقب الحفل، كتب يامال عبر حسابه على "إنستجرام": "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة.. سعيد بفوزي بكأس كوبا مرتين، وأهنئ ديمبلي على الجائزة والموسم الرائع".
وترك ديمبلي تعليقًا على منشور يامال، قائلًا: "شكرًا لك يا لامين! تهانينا على
جائزة كوبا
وكل النجاح الذي تحققه".
وقدم ديمبيلي موسمًا استثنائيُا مع
باريس سان جيرمان
، قاد فيه الفريق الفرنسي للفوز بالثلاثية المحلية، حيث توج بلقب كأس السوبر، وكأس
فرنسا
، والدوري الفرنسي، قبل أن يحقق الإنجاز الأهم، بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
ديمبلي
لامين يامال
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الكرة الذهبية
عثمان ديمبلي
جائزة كوبا
سان جيرمان
كأس فرنسا
