بعد نيله الكرة الذهبية.. ديمبلي يرد على لامين يامال

وأقيم حفل ، الاثنين الماضي، حيث فاز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بينما جاء يامال في المركز الثاني.ولكن النجم الإسباني الشاب، خرج من الحفل بجائزة "كوبا" التي تقدم لأفضل لاعب أقل من 21 عامًا في العالم.وعقب الحفل، كتب يامال عبر حسابه على "إنستجرام": "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة.. سعيد بفوزي بكأس كوبا مرتين، وأهنئ ديمبلي على الجائزة والموسم الرائع".وترك ديمبلي تعليقًا على منشور يامال، قائلًا: "شكرًا لك يا لامين! تهانينا على وكل النجاح الذي تحققه".وقدم ديمبيلي موسمًا استثنائيُا مع ، قاد فيه الفريق الفرنسي للفوز بالثلاثية المحلية، حيث توج بلقب كأس السوبر، وكأس ، والدوري الفرنسي، قبل أن يحقق الإنجاز الأهم، بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.