مانشستر سيتي وأرسنال إلى ثمن نهائي كأس "كاراباو"

ونجح فريق في الفوز على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين من دون رد سجلهما كل من اللاعبين، الإنجليزي فودين، والبرازيلي سافينيو في الدقيقتين (18، 74) على الترتيب.كما تغلب على ضيفه فايل وبالنتيجة ذاتها (2-0) وحملا توقيع كل من المهاجمين الإنجليزي إيبيريشي إيز، والبلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقتين (8، 86) على الترتيب.