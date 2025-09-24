مانشستر سيتي وأرسنال إلى ثمن نهائي كأس "كاراباو"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541843-638943462370241710.jpg
مانشستر سيتي وأرسنال إلى ثمن نهائي كأس "كاراباو"
رياضة
2025-09-24 | 17:30
المصدر:
روسيا اليوم
218 شوهد
صعد فريق
مانشستر سيتي
وأرسنال إلى الدور ثمن النهائي لبطولة
كأس الرابطة
الإنجليزية
لكرة القدم "كاراباو"، على حساب كل من مضيفيهما هدرسفيلد تاون وبورت فايل على الترتيب.
ونجح فريق
مانشستر سيتي
في الفوز على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين من دون رد سجلهما كل من اللاعبين، الإنجليزي
فيل
فودين، والبرازيلي سافينيو في الدقيقتين (18، 74) على الترتيب.
كما تغلب
أرسنال
على ضيفه
بورت
فايل وبالنتيجة ذاتها (2-0) وحملا توقيع كل من المهاجمين الإنجليزي إيبيريشي إيز، والبلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقتين (8، 86) على الترتيب.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
التفاصيل الكاملة لمباراة الهلال والسيتي في ثمن نهائي مونديال الأندية
08:19 | 2025-06-27
مانشستر سيتي يضم لاعباً عمره 14 عاماً بمبلغ ضخم
09:11 | 2025-09-07
بعد 8 سنوات.. إيدرسون يودع مانشستر سيتي
05:55 | 2025-09-02
مانشستر سيتي يحسم صفقة التعاقد مع دوناروما
07:25 | 2025-09-01
مانشستر سيتي
أرسنال
كأس الرابطة
الإنجليزية
نهائي كأس
بطولة كأس
البرازيل
مانشستر
+A
-A
اخترنا لك
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي
05:42 | 2025-09-25
هل اعتُقل طياران أمريكيان لرفضهما التحليق بطائرة أسلحة إلى "إسرائيل"؟
05:12 | 2025-09-25
الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط
04:07 | 2025-09-25
ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الاقصائية في الدوري الأمريكي (فيديو)
04:00 | 2025-09-25
ليوث الرافدين على بُعد خطوة من نصف نهائي خليجي الناشئين
03:45 | 2025-09-25
بينها برشلونة.. أبرز المباريات العالمية اليوم ومواعيدها
03:03 | 2025-09-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
29.86%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
24.84%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
14.7%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.21%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
11.52%
09:29 | 2025-09-23
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
09:29 | 2025-09-23
مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية
سياسة
5.88%
03:22 | 2025-09-24
مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية
03:22 | 2025-09-24
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
04:42 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.