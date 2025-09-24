"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة

وتؤكد الشكوى المقدمة أن كان ضحية قرارات متعمدة، وترفق "وثائق كثيرة" لإثبات وجود تلاعب في مباريات حاسمة خلال الموسم الحالي.وقالت صحيفة "إل ديباتي" إنها حصلت على نسخة كاملة من الوثيقة، التي تصل إلى حد وصف الوضع بـ"فضيحة تحكيمية في كل جولة ضد "، وتشمل الشكوى لمباريات محددة، وقرارات مثيرة للجدل، ومخالفات في تقنية الفيديو (VAR)، إضافة إلى اتهامات بالتلاعب المتعمد في الصور لإلغاء أهداف صحيحة للفريق الملكي، وتخلص الشكوى إلى أن ريال مدريد هو المتضرر الأكبر من نظام "يلوث كرة القدم ".وأوضحت الصحيفة، أن القسم الأول من الشكوى يتناول بالتفصيل أحداثا من الموسم الحالي للدوري، إذ يرى مقدموها أنها تظهر كيف أن التحكيم الإسباني قام بالتلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة وإيذاء ريال مدريد.