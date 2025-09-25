بينها برشلونة.. أبرز المباريات العالمية اليوم ومواعيدها

مواعيد مباريات :ضد إلتشي – 8.30 مساءريال أوفييدو ضد برشلونة – 10.30 مساءمواعيد مبارياتليل ضد بران – 7.45 مساءسالزبورج ضد بورتو – 10 مساءشتوتجارت ضد سيلتا فيجو – 10 مساءضد بولونيا – 10 مساءراينجرز ضد جينك – 10 مساءأوتريخت ضد – 10 مساءفرينكفاروزي ضد بلزن – 10 مساءيونج بويز ضد باناثينايكوس – 10 مساءمواعيد مبارياتضد التعاون – 6.10 مساءالشباب ضد الخلود – 6.25 مساءضد الأخدود – 9 مساءمواعيد مبارياتجنوى ضد امبولي – 7.30 مساءتورينو ضد بيزا – 10 مساءمواعيد مباريات الدوري الإماراتيشباب ضد العين – 4.25 مساءالوصل ضد الشارقة – 7.15 مساءمواعيد مبارياتضد – 6 مساءالسد ضد – 8 مساء