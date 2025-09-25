ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الاقصائية في الدوري الأمريكي (فيديو)

ضمن إنتر ميامي
بهذا الانتصار الكبير، تأهله بصورة رسمية إلى مرحلة الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة، احتل بها المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الشرقية
من 29 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف فيلادلفيا يونيون
المتصدر، علمًا أن رفاق "البرغوث" خاضوا مواجهتين أقل في المنافسات.
انتظر ميامي
طويلًا قبل افتتاح التسجيل في الدقيقة 43 عبر الأرجنتيني بالتاسار رودريغيز
بهدف من صناعة ليونيل ميسي
، قبل أن يعود الأسطورة
الأرجنتينية ويحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 من صناعة الإسباني سيرخيو بوسكيتس
.
ليونيل
ميسي يقود إنتر ميامي للأدوار الاقصائية
واصل إنتر ميامي ضغطه على مرمى أصحاب الأرض، بحثًا عن مزيد من الأهداف وهو ما تحقق عبر لويس سواريز
الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وذلك في أول ظهور للنجم الأوروغوياني المخضرم بعد إتمامه عقوبة الإيقاف 3 مباريات، بعد تورطه في حادثة البصق على أحد أعضاء الجهاز الفني في سياتل ساوندرز ضمن نهائي كأس
الدوريات الذي خسره إنتر ميامي مؤخرًا.
وقبل نهاية المباراة بقليل، عاد "البرغوث" لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 86، ليخرج إنتر ميامي فائزًا برباعية في واحدة من مبارياته المؤجلة، بفعل مشاركته في كأس العالم للأندية
2025.
وبهذه الثنائية، عزز ليونيل ميسي صدارته لترتيب هدافي الدوري الأمريكي
للموسم الجاري، بعد أن رفع رصيده إلى 24 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن دينس بوانغا
نجم لوس أنجلوس إف سي.
جدير بالذكر أن الغموض يسيطر على مستقبل ميسي في الوقت الراهن، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في اليوم الأخير من العام الجاري 2025، دون توصل الأطراف حتى اللحظة إلى اتفاق من أجل التمديد، كما يحيض الغموض بفرص الأسطورة الأرجنتينية في الظهور مع منتخب بلاده في كأس العالم
2026، والتي يحمل لقبها بعد الفوز بنسخة مونديال قطر 2022، إثر التفوق على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.