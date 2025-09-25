ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الاقصائية في الدوري الأمريكي (فيديو)

ضمن بهذا الانتصار الكبير، تأهله بصورة رسمية إلى مرحلة الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة، احتل بها المركز الثالث على سلم ترتيب من 29 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر، علمًا أن رفاق "البرغوث" خاضوا مواجهتين أقل في المنافسات.انتظر طويلًا قبل افتتاح التسجيل في الدقيقة 43 عبر الأرجنتيني بالتاسار بهدف من صناعة ، قبل أن يعود الأرجنتينية ويحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 من صناعة الإسباني سيرخيو .ميسي يقود إنتر ميامي للأدوار الاقصائيةواصل إنتر ميامي ضغطه على مرمى أصحاب الأرض، بحثًا عن مزيد من الأهداف وهو ما تحقق عبر الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وذلك في أول ظهور للنجم الأوروغوياني المخضرم بعد إتمامه عقوبة الإيقاف 3 مباريات، بعد تورطه في حادثة البصق على أحد أعضاء الجهاز الفني في سياتل ساوندرز ضمن الدوريات الذي خسره إنتر ميامي مؤخرًا.وقبل نهاية المباراة بقليل، عاد "البرغوث" لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 86، ليخرج إنتر ميامي فائزًا برباعية في واحدة من مبارياته المؤجلة، بفعل مشاركته في 2025.وبهذه الثنائية، عزز ليونيل ميسي صدارته لترتيب هدافي للموسم الجاري، بعد أن رفع رصيده إلى 24 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن نجم لوس أنجلوس إف سي.جدير بالذكر أن الغموض يسيطر على مستقبل ميسي في الوقت الراهن، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في اليوم الأخير من العام الجاري 2025، دون توصل الأطراف حتى اللحظة إلى اتفاق من أجل التمديد، كما يحيض الغموض بفرص الأسطورة الأرجنتينية في الظهور مع منتخب بلاده في 2026، والتي يحمل لقبها بعد الفوز بنسخة مونديال قطر 2022، إثر التفوق على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.