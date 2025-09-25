الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط

– رياضة



تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من الكروي للمحترفين حينما تقام (3) مباريات، أبرزها مواجهة الشرطة أمام نوروز في ملعب الفيحاء.





وغاب الشرطة عن الجولة الأولى بسبب ارتباطه بخوض مباراة ضمن دوري أبطال آسيا لأندية النخبة أمام السد ، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وتمثل هذه المباراة محطة تحضيرية مهمة لممثل الوطن في قبل الغرافة القطري في الجولة الثانية.



على الجانب الآخر يسعى ممثل كرة إلى تقديم مباراة جديدة وتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام ، على الرغم من صعوبة المهمة، وهو يواجه بطل النسخة السابقة والمتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.



ويمتلك نوروز (3) نقاط من فوز على الكهرباء في مستهل بثلاثية مقابل هدفين.



وفي مباراة أخرى يتطلع الطلبة إلى مواصلة نجاحاته وعروضه المميزة في دورينا عندما يلتقي بمتحديه النفط، بعد مباراتين حصد فيهما (4 نقاط)، من فوز على زاخو، مقابل تعادل أمام في ديربي العاصمة . ويطمح القيثارة إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً بعد أن تخطى دهوك في المباراة السابقة بثنائية نظيفة، وسيكون الأخضر مرشحاً بقوة للحصول على النقاط الثلاث، عطفاً على الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية الأسماء، مقارنة مع منافسه.

ويسير الأنيق بالطريق الصحيح تحت قيادة المدرب القطري طلال البلوشي، الذي يمني النفس بإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، إذ يعود آخر لقب دوري أحرزه الطلبة إلى موسم (2001 – 2002).



من جانبه لدى النفط (3) نقاط من انتصار على فريق القاسم بثلاثية دون رد، بينما خسر بمواجهة بهدفين لهدف.



ويلعب اليوم أيضاً أمام زاخو في ملعب المدينة الدولي. إلى ذلك تستكمل غداً الجمعة وبعد غد السبت منافسات الجولة الثالثة، إذ يلتقي نفط والغراف، ويستضيف فريق القاسم نظيره أمانة بغداد، وسيكون ملعب دهوك مسرحاً للقاء والنجف، ويحل ضيفاً على الكهرباء، بينما يحط الرحال في بغداد من أجل مقابلة ، وبدوره سيخوض الزوراء مهمة صعبة أمام الكرمة، بالوقت الذي يتنافس فيه دهوك والكرخ.