الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541864-638943844868862453.jpg
الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط
رياضة
2025-09-25 | 04:07
63 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من
دوري نجوم العراق
الكروي للمحترفين حينما تقام (3) مباريات، أبرزها مواجهة الشرطة أمام نوروز في ملعب الفيحاء.
ويطمح القيثارة إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً بعد أن تخطى دهوك في المباراة السابقة بثنائية نظيفة، وسيكون الأخضر مرشحاً بقوة للحصول على النقاط الثلاث، عطفاً على الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية الأسماء، مقارنة مع منافسه.
وغاب الشرطة عن الجولة الأولى بسبب ارتباطه بخوض مباراة ضمن دوري أبطال آسيا لأندية النخبة أمام السد
القطري
، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وتمثل هذه المباراة محطة تحضيرية مهمة لممثل الوطن في
الاستحقاق
القاري
قبل
ملاقاة
الغرافة القطري في الجولة الثانية.
على الجانب الآخر يسعى ممثل كرة
السليمانية
إلى تقديم مباراة جديدة وتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام
نفط ميسان
، على الرغم من صعوبة المهمة، وهو يواجه بطل النسخة السابقة والمتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
ويمتلك نوروز (3) نقاط من فوز على الكهرباء في مستهل
مشواره
بثلاثية مقابل هدفين.
وفي مباراة أخرى يتطلع الطلبة إلى مواصلة نجاحاته وعروضه المميزة في دورينا عندما يلتقي بمتحديه النفط، بعد مباراتين حصد فيهما (4 نقاط)، من فوز على زاخو، مقابل تعادل أمام
الزوراء
في ديربي العاصمة
بغداد
.
ويسير الأنيق بالطريق الصحيح تحت قيادة المدرب القطري طلال البلوشي، الذي يمني النفس بإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، إذ يعود آخر لقب دوري أحرزه الطلبة إلى موسم (2001 – 2002).
من جانبه لدى النفط (3) نقاط من انتصار على فريق القاسم بثلاثية دون رد، بينما خسر بمواجهة
الكرمة
بهدفين لهدف.
ويلعب اليوم أيضاً
ديالى
أمام زاخو في ملعب المدينة الدولي. إلى ذلك تستكمل غداً الجمعة وبعد غد السبت منافسات الجولة الثالثة، إذ يلتقي نفط
ميسان
والغراف، ويستضيف فريق القاسم نظيره أمانة بغداد، وسيكون ملعب دهوك مسرحاً للقاء
الموصل
والنجف، ويحل
أربيل
ضيفاً على الكهرباء، بينما يحط
الميناء
الرحال في بغداد من أجل مقابلة
القوة الجوية
، وبدوره سيخوض الزوراء مهمة صعبة أمام الكرمة، بالوقت الذي يتنافس فيه دهوك والكرخ.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
اليوم.. انطلاق الجولة الأولى من دوري نجوم العراق
04:49 | 2025-09-13
الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات
04:26 | 2025-07-02
بمواجهات "نارية".. الجولة الثانية من دوري نجوم العراق تنطلق غداً الجمعة
02:45 | 2025-09-18
مواجهة حاسمة اليوم.. نفط البصرة يواجه أمانة بغداد لتحديد المتأهل لـ"دوري النجوم"
03:48 | 2025-07-14
الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم
الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط
دوري نجوم العراق
السومرية نيوز
القوة الجوية
سومرية نيوز
دوري النجوم
السليمانية
نفط ميسان
الاستحقاق
+A
-A
اخترنا لك
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي
05:42 | 2025-09-25
هل اعتُقل طياران أمريكيان لرفضهما التحليق بطائرة أسلحة إلى "إسرائيل"؟
05:12 | 2025-09-25
ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الاقصائية في الدوري الأمريكي (فيديو)
04:00 | 2025-09-25
ليوث الرافدين على بُعد خطوة من نصف نهائي خليجي الناشئين
03:45 | 2025-09-25
بينها برشلونة.. أبرز المباريات العالمية اليوم ومواعيدها
03:03 | 2025-09-25
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
18:25 | 2025-09-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
29.86%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
24.84%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
14.7%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.21%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
11.52%
09:29 | 2025-09-23
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
09:29 | 2025-09-23
مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية
سياسة
5.88%
03:22 | 2025-09-24
مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية
03:22 | 2025-09-24
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
04:42 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.