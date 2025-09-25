ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي

– رياضة



سجل النجم ثنائية وصنع هدفا آخر ليقود فريقه إلى الفوز الكبير على سيتي 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من .





وسجل الأوروغوياني الهدف الثالث من ركلة جزاء (83)، ليختم ميسي المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 86 بعد انطلاقة مميزة وتوغل داخل منطقة الجزاء.



وبهذا الفوز، رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية، بفارق خمس نقاط عن المتصدر فيلادلفيا يونيون، مع مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد سيتي عند 53 نقطة في المركز الخامس، ليضمن الفريق تأهله إلى مرحلة البلاي أوف.



ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا في 23 مباراة، متفوقا بهدفين على الغابوني دينيس بوانجا (لوس أنجلوس إف سي).



وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ يحقق 35 مساهمة تهديفية أو أكثر لموسمين متتاليين (24 هدفا + 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم).



وسجل هدفين أو أكثر في 8 مباريات من آخر 12 مواجهة بالدوري، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الرقم في موسم واحد.

ورفع ميسي رصيده التهديفي الإجمالي إلى 884 هدفا في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب ، ليواصل مطاردة غريمه متصدر قائمة الهدافين التاريخيين بـ945 هدفا.



ويحتاج ميسي إلى 116 هدفا للوصول إلى الرقم التاريخي 1000، بينما يحتاج إلى 55 هدفا فقط لتعزيز موقعه في القمة.



من المنتظر أن يواصل ميسي مشاركته في عدة بطولات مهمة خلال الفترة القادمة، أبرزها الدوري الأمريكي، ودوري أبطال الكونكاكاف، إلى جانب قيادة منتخب الأرجنتين في 2026.