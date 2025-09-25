Alsumaria Tv
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي

رياضة

2025-09-25 | 05:42
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي
المصدر:
روسيا اليوم
89 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وصنع هدفا آخر ليقود فريقه إنتر ميامي إلى الفوز الكبير على نيويورك سيتي 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وافتتح بالتاسار رودريجيز التسجيل في الدقيقة 43 بعد تمريرة سحرية من ميسي، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة بعد تمريرة متقنة من بوسكيتس.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث من ركلة جزاء (83)، ليختم ميسي المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 86 بعد انطلاقة مميزة وتوغل داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية، بفارق خمس نقاط عن المتصدر فيلادلفيا يونيون، مع مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد نيويورك سيتي عند 53 نقطة في المركز الخامس، ليضمن الفريق تأهله إلى مرحلة البلاي أوف.

ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا في 23 مباراة، متفوقا بهدفين على الغابوني دينيس بوانجا (لوس أنجلوس إف سي).

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق 35 مساهمة تهديفية أو أكثر لموسمين متتاليين (24 هدفا + 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم).

وسجل هدفين أو أكثر في 8 مباريات من آخر 12 مواجهة بالدوري، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الرقم في موسم واحد.
 
ورفع ميسي رصيده التهديفي الإجمالي إلى 884 هدفا في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، ليواصل مطاردة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر قائمة الهدافين التاريخيين بـ945 هدفا.

ويحتاج ميسي إلى 116 هدفا للوصول إلى الرقم التاريخي 1000، بينما يحتاج رونالدو إلى 55 هدفا فقط لتعزيز موقعه في القمة.

من المنتظر أن يواصل ميسي مشاركته في عدة بطولات مهمة خلال الفترة القادمة، أبرزها الدوري الأمريكي، ودوري أبطال الكونكاكاف، إلى جانب قيادة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.
