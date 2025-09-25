قلق في برشلونة بسبب موقف لامين يامال من مباراة باريس

ومنذ بداية الشهر الجاري، لم يظهر يامال في أي مباراة بسبب معاناته من إصابة في "العانة"، ويعود ظهوره الأخير مع برشلونة إلى أواخر أغسطس/آب، ليكتفي بثلاث مشاركات فقط تحت قيادة هذا الموسم، وهو ما يزيد من تعقيد موقفه قبل الموقعة الأوروبية.وحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بات خارج حسابات برشلونة لمباراة الدوري أمام ، وكذلك المواجهة القادمة ضد ، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي الفردي في محاولة للعودة في أفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى أن الهدف الأكبر له يتمثل في اللحاق بمباراة الأربعاء أمام .وأكد التقرير أن يامال يضاعف جهوده خلال فترة التعافي، حيث يخضع لجلسات علاجية وتمارين بدنية مخصصة تهدف إلى تقوية موضع الإصابة وتسريع عملية الشفاء.ويلتزم يامال بجميع التعليمات الطبية والبدنية على أمل اللحاق بالمباراة المهمة ضد ؛ كما أن الجهاز الفني لبرشلونة يراقب تطورات حالته يومًا بعد يوم، في انتظار الضوء الأخضر لدمجه تدريجيا في التدريبات الجماعية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاركته المرتقبة في المواجهة الأوروبية.حتى الآن، خاض يامال ثلاث مباريات في موسم 2025-26 في "لا ليغا"، حيث سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ولعب 270 دقيقة، بمعدل هدف كل 135 دقيقة.