"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541887-638943970373906659.jfif
أسطورة برشلونة يكشف أسباب استبعاد يامال ورافينيا من الفوز بالكرة الذهبية
رياضة
2025-09-25 | 07:35
498 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أوضح
ريفالدو
، أسطورة برشلونة السابق، أن غياب
البارسا
عن نهائي دوري أبطال أوروبا كان العامل الحاسم في خسارة
لامين يامال
ورافينيا فرصة التتويج بالكرة الذهبية هذا العام.
ريفالدو
قال: “أحزنني أن رافينيا حلّ خامسًا رغم كل ما قدّمه، وهو أمر لم يكن سهلًا. من بين أول خمسة لاعبين كان الأكثر تسجيلًا للأهداف، وكان هداف دوري الأبطال… كان يجب أن يكون في مركز أفضل أو حتى يفوز بالجائزة.”
وأضاف: “ما حدث ضد إنتر
ميلان
، حين خرجوا من دوري الأبطال ولم يصلوا إلى النهائي، هو ما أضرّ بلامين يامال ورافينيا.
واكد انه لو وصل برشلونة إلى النهائي، كان لديهم كل شيء للفوز باللقب، ومع اللقب بالتأكيد كانوا سيبرزون. لكن بما أن ذلك لم يحدث، ذهب اللقب لديمبيلي. وأنا لا أنتقص من إنجازه، فقد تألق كثيرًا."
إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية
17:36 | 2025-07-10
17:36 | 2025-07-10
مدرب برشلونة يتحدث عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية
17:40 | 2025-09-20
17:40 | 2025-09-20
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
10:46 | 2025-08-08
يامال يعلق على خسارته الكرة الذهبية
10:15 | 2025-09-23
برشلونة
يامال
ورافينيا
الكرة الذهبية
السومرية نيوز
لامين يامال
سومرية نيوز
السومرية
البارسا
ريفالدو
بارسا
"يويفا" يقترب من تعليق عضوية إسرائيل
10:53 | 2025-09-25
أشرف حكيمي: مزاعم الاغتصاب أصعب موقف في حياتي
09:52 | 2025-09-25
09:52 | 2025-09-25
مواجهة حاسمة بين رونالدو وبنزيما
09:08 | 2025-09-25
قلق في برشلونة بسبب موقف لامين يامال من مباراة باريس
06:20 | 2025-09-25
06:20 | 2025-09-25
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي
05:42 | 2025-09-25
05:42 | 2025-09-25
هل اعتُقل طياران أمريكيان لرفضهما التحليق بطائرة أسلحة إلى "إسرائيل"؟
05:12 | 2025-09-25
05:12 | 2025-09-25
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
04:50 | 2025-09-23
