أسطورة برشلونة يكشف أسباب استبعاد يامال ورافينيا من الفوز بالكرة الذهبية

قال: “أحزنني أن رافينيا حلّ خامسًا رغم كل ما قدّمه، وهو أمر لم يكن سهلًا. من بين أول خمسة لاعبين كان الأكثر تسجيلًا للأهداف، وكان هداف دوري الأبطال… كان يجب أن يكون في مركز أفضل أو حتى يفوز بالجائزة.”وأضاف: “ما حدث ضد إنتر ، حين خرجوا من دوري الأبطال ولم يصلوا إلى النهائي، هو ما أضرّ بلامين يامال ورافينيا.واكد انه لو وصل برشلونة إلى النهائي، كان لديهم كل شيء للفوز باللقب، ومع اللقب بالتأكيد كانوا سيبرزون. لكن بما أن ذلك لم يحدث، ذهب اللقب لديمبيلي. وأنا لا أنتقص من إنجازه، فقد تألق كثيرًا.”