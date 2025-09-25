مواجهة حاسمة بين رونالدو وبنزيما

وأوقعت القرعة بقيادة في مواجهة بقيادة مهاجمه الفرنسي .وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ16 من :× الباطنالنخبة × الخلودالنصر × الاتحادالحزم ×الشباب × الزلفي× التعاونالأخدود ×الفتح × .وستقام مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس الملك السعودي لكرة القدم، يومي 27 و28 أكتوبر 2025.