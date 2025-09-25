أشرف حكيمي: مزاعم الاغتصاب أصعب موقف في حياتي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541895-638944051749250125.jpg
أشرف حكيمي: مزاعم الاغتصاب أصعب موقف في حياتي
رياضة
2025-09-25 | 09:52
69 شوهد
أكد
أشرف حكيمي
نجم منتخب
المغرب
ونادي
باريس
سان جرمان
، أن مزاعم تورطه في قضية اغتصاب، هي أصعب موقف مر به في حياته.
وقال حكيمي في مقابلة مع قناة "كانال بلوس": "إنه أسوأ شيء حدث لي على الإطلاق.. لم أتعرض لأذى كهذا من قبل، كان الأمر صعبا عليّ ولا يزال كذلك، لأن كتابة الأكاذيب تلو الأكاذيب تؤلمني، وخاصة لعائلتي".
وأضاف: "أطفالي ما زالوا صغارا، لا يعرفون الإنترنت ولا يجيدون القراءة، لكن في يوم من الأيام، سيقرؤون هذا النوع من الأشياء، بالنسبة لي، رؤية هذه الأكاذيب تُكتب عن والدهم أمر مزعج، ولا اتمنى ذلك لأحد".
وفي أغسطس، طلب
مكتب المدعي العام
في نانتير إحالة لاعب
باريس
سان جرمان
إلى
المحكمة الجنائية
الإقليمية في أو دو سين بتهمة اغتصاب امرأة شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب
المغربي
.
ووجهت إلى اللاعب المغربي الدولي تهمة الاغتصاب مع وضعه تحت المراقبة القضائية، في مارس 2023، بعد أن اتهمته شابة باغتصابها في منزله.
وأوضح حكيمي: "أدرك أن ما اتهمت به باطلا، أعرف من أنا، أعلم أنني لم أفعل شيئًا كهذا ولن أفعله أبدا، لطالما كنت تحت تصرف الشرطة. حتى أنني طلبت التحدث إليهم لأُطلعهم على روايتي للأحداث، لديهم أيضًا حمضي النووي، على عكس الشخص الذي اتهمني، بفضل عمل الشرطة، أحرزنا تقدما جيدا. أشعر اليوم براحة بال، نأمل أن تظهر الحقيقة قريبا".
وأكد: "في عالم كرة القدم، يريد كثير من الناس استغلالنا، إذا لم تكن محاطا بالأشخاص المناسبين، فقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الأمور، بعد ما حدث، غيرت الكثير من الأشياء والأشخاص، الآن دائرة أصدقائي ضيقة جدًا لدرجة أنني لم أعد أسمح لأحد بالدخول".
وختم حديثه بالقول: "الصحافة شوهت صورتي وسمعتي، تلك التي ضحت عائلتي من أجلها كثيرا، لقد شوهوا كرامتي، لأني أعلم ما يجري، وما يتم اتهامي به باطل، إنه جرح غائر في قلوب عائلتي وأولادي".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
كابوس "الاغتصاب" يلاحق أشرف حكيمي.. والاخير يؤكد على الابتزاز
14:33 | 2025-08-01
سيبايوس يواجه أصعب اختبار في مسيرته داخل مدريد
12:37 | 2025-09-05
بتهمة الاغتصاب.. محكمة فرنسية تطالب بإحالة حكيمي إلى الجنايات
02:49 | 2025-08-02
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
اشرف حكيمي
اغتصاب
نادي باريس سان جرمان
مكتب المدعي العام
المحكمة الجنائية
المدعي العام
أشرف حكيمي
نادي باريس
أشرف حكيم
سان جرمان
+A
-A
اخترنا لك
"يويفا" يقترب من تعليق عضوية إسرائيل
10:53 | 2025-09-25
مواجهة حاسمة بين رونالدو وبنزيما
09:08 | 2025-09-25
أسطورة برشلونة يكشف أسباب استبعاد يامال ورافينيا من الفوز بالكرة الذهبية
07:35 | 2025-09-25
قلق في برشلونة بسبب موقف لامين يامال من مباراة باريس
06:20 | 2025-09-25
ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأمريكي
05:42 | 2025-09-25
هل اعتُقل طياران أمريكيان لرفضهما التحليق بطائرة أسلحة إلى "إسرائيل"؟
05:12 | 2025-09-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
35.39%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
18.9%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.02%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.92%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
محليات
7.84%
10:27 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
10:27 | 2025-09-24
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
6.93%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.