"يويفا" يقترب من تعليق عضوية إسرائيل

ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية
لـ "يويفا"، التي تتكون من 20 عضواً، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، وفقا لما ذكره مصدران لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب إسرائيل
مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلعب ضد منتخبي النرويج
وإيطاليا الشهر المقبل.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" سيدعم استبعاد إسرائيل نظرًا للعلاقات الوثيقة بين رئيس الـ«فيفا»، جياني إنفانتينو
، والرئيس دونالد
ترمب. ويُنظر إلى دعم إدارته لضمان استضافة كأس العالم
على أنه مفتاح نجاح الـ"فيفا" في تنظيم بطولة في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم
للـ"فيفا" في زيورخ الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال وزير الرياضة ميكي زوهار إن إسرائيل تعمل على منع تعليق عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" قبل التصويت المتوقع.
ووفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال زوهار أيضا إنه يعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ورئيس الاتحاد الإسرائيلي
لكرة القدم، موشيه زواريس، لمنع هذه الخطوة، مشدداً على أن "الخطوة الصحيحة" قبل التصويت المتوقع هي "التصرف بمسؤولية تجاه الهيئات المهنية وعدم الإدلاء بتصريحات" قبل اتخاذ أي قرار.
يذكر أن مؤيدي تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد استشهدوا بالحظر المفروض على روسيا
عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022.