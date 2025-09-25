"يويفا" يقترب من تعليق عضوية إسرائيل

ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء لـ "يويفا"، التي تتكون من 20 عضواً، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، وفقا لما ذكره مصدران لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الموضوع.وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلعب ضد منتخبي وإيطاليا الشهر المقبل.ومن غير الواضح ما إذا كان "فيفا" سيدعم استبعاد إسرائيل نظرًا للعلاقات الوثيقة بين رئيس الـ«فيفا»، ، والرئيس ترمب. ويُنظر إلى دعم إدارته لضمان استضافة على أنه مفتاح نجاح الـ"فيفا" في تنظيم بطولة في وكندا والمكسيك.ومن المقرر أن يجتمع للـ"فيفا" في زيورخ الأسبوع المقبل.من جانبه، قال وزير الرياضة ميكي زوهار إن إسرائيل تعمل على منع تعليق عضوية "يويفا" قبل التصويت المتوقع.ووفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال زوهار أيضا إنه يعمل مع ورئيس لكرة القدم، موشيه زواريس، لمنع هذه الخطوة، مشدداً على أن "الخطوة الصحيحة" قبل التصويت المتوقع هي "التصرف بمسؤولية تجاه الهيئات المهنية وعدم الإدلاء بتصريحات" قبل اتخاذ أي قرار.يذكر أن مؤيدي تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد استشهدوا بالحظر المفروض على عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022.