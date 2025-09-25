ديالى يتجاوز زاخو ويواصل عروضه المميزة في نجوم العراق.. والتعادل يحسم مواجهة الطلبة والنفط

وافتتح التسجيل مبكراً عبر لاعبه وكاع رمضان في الدقيقة الأولى من اللقاء، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة (62). لكن قلص الفارق سريعاً بواسطة في الدقيقة (65)، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.وبهذا الانتصار، رفع ديالى رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد زاخو عند 3 نقاط متراجعاً إلى المركز الثالث عشر.وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، حسم التعادل السلبي مواجهة الطلبة والنفط، ليصبح رصيد الطلبة 5 نقاط في المركز الخامس، فيما حل النفط سادساً برصيد 4 نقاط