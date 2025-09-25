برشلونة يهزم أوفيدو بثلاثية ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني

وانتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف ألبرتو ، لكن برشلونة انتزع الفوز بفضل إيريك غارسيا وروبرت ورونالد أراوخو.ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، متأخراً بنقطتين عن المتصدر بالعلامة الكاملة، والذي سيحل ضيفاً على في الديربي يوم السبت.وبقي في المركز 18 من بين 20 فريقاً، إذ جمع الفريق الصاعد ثلاث نقاط فقط في ست مباريات.