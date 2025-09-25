Alsumaria Tv
البث المباشر
برشلونة يهزم أوفيدو بثلاثية ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني

رياضة

2025-09-25 | 17:32
برشلونة يهزم أوفيدو بثلاثية ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني
130 شوهد


قلب برشلونة تأخره إلى فوز 3-1 على مضيفه ريال أوفييدو في الدوري الإسباني اليوم الخميس.


وانتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف ألبرتو رينا، لكن برشلونة انتزع الفوز بفضل إيريك غارسيا وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، متأخراً بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة، والذي سيحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد في الديربي يوم السبت.

وبقي ريال أوفييدو في المركز 18 من بين 20 فريقاً، إذ جمع الفريق الصاعد ثلاث نقاط فقط في ست مباريات.
