حُسم مدة إصابة نجم برشلونة غافي.. أشهر أم أسابيع؟

وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق صغير في الغضروف المفصلي الداخلي، وهو ما أكده الدكتور ، رئيس في النادي، الذي نصح اللاعب بالخضوع لعملية جراحية مباشرة.وحينها القرار لم يكن بالإجماع داخل برشلونة؛ حيث فضل أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق الأول، راؤول ، إلى علاج تحفظي بدلاً من التدخل الجراحي. وفي النهاية، اختار غافي هذا المسار، ليبدأ برنامجًا خاصًا يتضمن تدريبات على العشب واختبارات بدنية متقطعة.غير أن هذا الحل لم ينجح. فبعد عدة أسابيع استمر الانزعاج، ليجد اللاعب نفسه مضطرًا للعودة إلى نقطة البداية والخضوع لعملية تنظير المفصل.وبذلك تحولت فترة الغياب المقدرة في البداية بين خمسة وستة أسابيع إلى ما يقارب خمسة أشهر، بعدما اتضح أن الشق في الغضروف المفصلي الداخلي أكبر مما أظهره التشخيص الأول.”