حُسم مدة إصابة نجم برشلونة غافي.. أشهر أم أسابيع؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541943-638944678819342585.webp
حُسم مدة إصابة نجم برشلونة غافي.. أشهر أم أسابيع؟
رياضة
2025-09-26 | 03:14
116 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
اضطر نجم برشلونة
بابلو
غافي في نهاية شهر أغسطس إلى التوقف عن اللعب بعد شعوره بآلام في ركبته اليمنى.
وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق صغير في الغضروف المفصلي الداخلي، وهو ما أكده الدكتور
ريكارد برونا
، رئيس
الخدمات الطبية
في النادي، الذي نصح اللاعب بالخضوع لعملية جراحية مباشرة.
وحينها القرار لم يكن بالإجماع داخل برشلونة؛ حيث فضل أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق الأول، راؤول
مارتينيز
،
اللجوء
إلى علاج تحفظي بدلاً من التدخل الجراحي. وفي النهاية، اختار غافي هذا المسار، ليبدأ برنامجًا خاصًا يتضمن تدريبات على العشب واختبارات بدنية متقطعة.
غير أن هذا الحل لم ينجح. فبعد عدة أسابيع استمر الانزعاج، ليجد اللاعب نفسه مضطرًا للعودة إلى نقطة البداية والخضوع لعملية تنظير المفصل.
وبذلك تحولت فترة الغياب المقدرة في البداية بين خمسة وستة أسابيع إلى ما يقارب خمسة أشهر، بعدما اتضح أن الشق في الغضروف المفصلي الداخلي أكبر مما أظهره التشخيص الأول.”
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
كشف احتمالات مدة غياب غافي عن برشلونة ؟
07:55 | 2025-09-20
بعد إصابته.. برشلونة يكشف مدة غياب لوبيز
14:34 | 2025-09-22
عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو
08:17 | 2025-08-30
برشلونة يعلن إصابة نجم وسطه وغيابه عن مواجهة رايو فاييكانو
06:00 | 2025-08-30
مدة إصابة
برشلونة
غافي
الخدمات الطبية
السومرية نيوز
ريكارد برونا
سومرية نيوز
السومرية
مارتينيز
اللجوء
اليمن
+A
-A
اخترنا لك
أسطورة التنس بيكر ينصح لامين جمال ويحذره من دائرة أصدقائه
04:49 | 2025-09-26
أسطورة برشلونة يعلّق الحذاء: بوسكيتس يعتزل بعد 20 عامًا من المجد
03:52 | 2025-09-26
مناقشات لتعليق مشاركة "إسرائيل" في البطولات القارية.. هل يتخذ اليويفا قراراً تاريخياً؟
03:45 | 2025-09-26
كأس الخليج للناشئين.. العراق في مهمة خطف التأهل والسعودية تدخل بلا ضغوط
03:26 | 2025-09-26
اليوم.. ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من دوري النجوم
03:02 | 2025-09-26
برشلونة يهزم أوفيدو بثلاثية ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني
17:32 | 2025-09-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
33.51%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
29.72%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
16.23%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
محليات
9.57%
10:27 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
10:27 | 2025-09-24
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
6.97%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
محاولات للاستيلاء على أراض في البصرة والأهالي يناشدون السوداني: نسكنها منذ 400 عام
محليات
4%
11:25 | 2025-09-24
محاولات للاستيلاء على أراض في البصرة والأهالي يناشدون السوداني: نسكنها منذ 400 عام
11:25 | 2025-09-24
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.