مناقشات لتعليق مشاركة "إسرائيل" في البطولات القارية.. هل يتخذ اليويفا قراراً تاريخياً؟

ويستند المؤيدون لقرار تعليق مشاركة الكيان في والدولية مستقبلاً، إلى سابقة استبعاد من المسابقات الأوروبية أيضاً منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام 2022.قالت صحيفة تايمز البريطانية إن "غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية تؤيد تعليق مشاركة الكيان"، في أعقاب دعوة 8 خبراء من ، من بينهم فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، يوم الثلاثاء، للجهات المعنية بالأمر لاتخاذ قرار بتعليق مشاركة منتخب الكيان في المسابقات الدولية وذلك "رداً على الإبادة الجارية في الأراضي الفلسطينية".ومن شأن قرار محتمل من أن يكون مستقلاً عن موقف للعبة FIFA، لكنّه أيضاً قد يضع الأخير في حرج شديد مع قرب استئناف تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات 2026، المقررة إقامتها في وكندا والمكسيك، حيث يحتل منتخب الكيان المركز الثالث في مجموعته خلف وإيطاليا.في المقابل وعلى صعيد الأندية، فإن مكابي تل أبيب، هو النادي الوحيد من الكيان الذي يشارك في المسابقات القارية هذا الموسم 2025-2026، علماً بأنه واجه احتجاجات كبرى يوم الأربعاء خلال مباراته ضد نظيره باوك اليوناني.وكان قد أعرب في أغسطس/ آب الماضي، عن رفضه التام لمقتل مدنيين وأطفال عبر رفع لافتة خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي بين الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، من دون أن يذكر الكيان بالاسم.