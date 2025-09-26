أسطورة برشلونة يعلّق الحذاء: بوسكيتس يعتزل بعد 20 عامًا من المجد

وجاء إعلان ، البالغ من العمر 37 عامًا، عبر مقطع فيديو نُشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون الأخيرة له على أرضية الملعب.وقال سيرخيو في رسالته المؤثرة: "هذه ستكون الأشهر الأخيرة لي داخل الملاعب، أعتزل وأنا في غاية السعادة والفخر والامتنان، أشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي كلاعب محترف، لقد كانت رحلة استمرت قرابة 20 عامًا، عشت خلالها قصة مذهلة لطالما حلمت بها".وأضاف: "أغادر وأنا ممتن لكرة القدم التي منحتني تجارب فريدة، في أماكن رائعة، ومع زملاء استثنائيين خلال الرحلة".كما خص النجم الإسباني ، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية، برسالة وداع مؤثرة، قال فيها: "شكرًا لنادي برشلونة، نادي حياتي، هناك حققت الطفولة، ارتديت الذي أحببته في مئات المباريات، وتوجت بالعديد من الألقاب، وعشت لحظات لا تُنسى في ".وختم رسالته قائلاً: "شكرًا من القلب للجميع، ولكرة القدم، على كل شيء، ستبقون دائمًا جزءًا من هذه القصة الجميلة".بوسكيتس، الذي صعد إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2008 تحت قيادة ، شكّل مع وإنييستا أحد أعظم ثلاثيات خط الوسط في تاريخ اللعبة، وحقق معهما إنجازات تاريخية على الصعيدين المحلي والقاري.ومن المقرر أن ينضم قريبًا إلى زميليه السابقين في رحلة الاعتزال، بعدما خاض آخر فصول مسيرته إلى جانب وجوردي ألبا ولويس في .وخلال مسيرته مع برشلونة، حصد اللاعب 30 لقبًا، من بينها: 3 دوري أبطال أوروبا و9 بطولات دوري إسباني و7 كأس ملك و7 كأس سوبر إسباني و3 كأس عالم للأندية و3 كأس سوبر أوروبي.أما على الصعيد الدولي، فقد خاض 143 مباراة بقميص المنتخب الإسباني، وتوّج معه بلقبي 2010 وكأس أمم أوروبا 2012.وكان بوسكيتس قد أنهى رحلته مع برشلونة في صيف 2023، قبل أن ينتقل إلى عبر بوابة إنتر .