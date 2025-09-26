الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
أسطورة التنس بيكر ينصح لامين جمال ويحذره من دائرة أصدقائه
رياضة
2025-09-26 | 04:49
310 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
ويعد لامين جمال
أصغر
لاعب يرتدي قميص برشلونة في 2023 بعمر 15 عاما حيث قاد إسبانيا للتتويج بكأس أوروبا وهو في السابعة عشرة، وصعد لمنصات
الجوائز العالمية
وهو في الثامنة عشرة بعدما حل وصيفا في سباق
الكرة الذهبية
بات مثالا حيا على النجوم الذين اقتحموا عالم كرة القدم بسرعة قياسية.
وقال النجم الألماني الذي بدوره دخل التاريخ كأصغر
بطل
يتوج ببطولة
ويمبلدون
في عمر 17 عاما في تصريحات لشبكة "TakSport": "لامين لاعب رائع، يفوز بكل شيء إنه أفضل لاعب شاب في العالم حاليا يذكرني بنفسي حين كنت في السابعة عشرة ومعه تدق أجراس الإنذار لدي".
وأضاف
بوريس بيكر
: "انظروا فقط إلى ما يمر به لامين جمال هذه الأيام أعتقد أنه سيواجه صعوبات خلال عشر أو خمس عشرة سنة إنه من عائلة متواضعة، ثري مع عائلته بأكملها وسيتقرب منه الكثيرون بدافع المصلحة الشخصية لقد فقد كل إحساس بالخصوصية يحتاج إلى شخصين أو ثلاثة جادين حوله، عليه أن يختار أصدقاءه ويثق بعائلته ويبني لنفسه شبكة أمان".
وتوقع الكثير من المتابعين أن النجم الألماني السابق يشير لعلاقة النجم الإسباني لامين جمال بالمغنية الأرجنتينية
نيكي
نيكول
البالغة 25 سنة والتي اتهمها عدة مؤثرين بأنها تستغل شهرته بعلاقتها معه لتحقيق مصالحها الشخصية.
مقالات ذات صلة
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
05:06 | 2025-07-02
هل سيشارك لامين جمال في مواجهة نيوكاسل؟
11:47 | 2025-09-16
لامين جمال غاضب بشأن انتقادات حفل ميلاده الأخير
07:03 | 2025-09-03
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
لامين
برشلونة
التنس
الجوائز العالمية
بطولة ويمبلدون
السومرية نيوز
الكرة الذهبية
سومرية نيوز
بوريس بيكر
كأس أوروبا
الأرجنتين
اخترنا لك
الفيفا يحسم الجدل: كأس العالم 2030 لن تتوسع إلى 64 منتخبًا
07:35 | 2025-09-26
ما حقيقة انتقال بنزيما الى بنفيكا ؟.. مورينيو يجيب
06:53 | 2025-09-26
مسلسل الإصابات.. صفعة قوية لباريس قبل مواجهة برشلونة
06:36 | 2025-09-26
لطفي الزعبي يكشف: نصحت عموتة بعدم تدريب منتخب العراق
06:31 | 2025-09-26
بينهم إبراهيموفيتش.. أبرز 5 نجوم لم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا
06:20 | 2025-09-26
أسطورة برشلونة يعلّق الحذاء: بوسكيتس يعتزل بعد 20 عامًا من المجد
03:52 | 2025-09-26
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
36.2%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
32.74%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
محليات
10.81%
10:27 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
10:27 | 2025-09-24
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
8%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
7.59%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
محليات
4.66%
12:56 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
12:56 | 2025-09-25
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
