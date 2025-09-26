أسطورة التنس بيكر ينصح لامين جمال ويحذره من دائرة أصدقائه

وقال النجم الألماني الذي بدوره دخل التاريخ كأصغر يتوج ببطولة في عمر 17 عاما في تصريحات لشبكة "TakSport": "لامين لاعب رائع، يفوز بكل شيء إنه أفضل لاعب شاب في العالم حاليا يذكرني بنفسي حين كنت في السابعة عشرة ومعه تدق أجراس الإنذار لدي".وأضاف : "انظروا فقط إلى ما يمر به لامين جمال هذه الأيام أعتقد أنه سيواجه صعوبات خلال عشر أو خمس عشرة سنة إنه من عائلة متواضعة، ثري مع عائلته بأكملها وسيتقرب منه الكثيرون بدافع المصلحة الشخصية لقد فقد كل إحساس بالخصوصية يحتاج إلى شخصين أو ثلاثة جادين حوله، عليه أن يختار أصدقاءه ويثق بعائلته ويبني لنفسه شبكة أمان".وتوقع الكثير من المتابعين أن النجم الألماني السابق يشير لعلاقة النجم الإسباني لامين جمال بالمغنية الأرجنتينية البالغة 25 سنة والتي اتهمها عدة مؤثرين بأنها تستغل شهرته بعلاقتها معه لتحقيق مصالحها الشخصية.