بينهم إبراهيموفيتش.. أبرز 5 نجوم لم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا

لقب دوري الأبطال هو الحلم الأسمى لكل نجم يسطع في الملاعب الأوروبية، غير أن التاريخ يخفي بين صفحاته قصصا لنجوم عظماء، كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات اللعبة، لكنهم لم يلامسوا الكأس ذات الأذنين رغم كل ما قدموه.وفيما يلي نستعرض أسماء أبرز النجوم، الذين لم يتوجوا بلقب المسابقة الأكبر في القارة العجوز، رغم تألقهم مع أنديتهم على مدار عدة سنوات.ويأتي على رأس تلك الأسماء "الظاهرة" ، الذي مثل عدة أندية خلال مسيرته، أبرزها إنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد وميلان.ورغم فوز أنديته بلقب دوري الأبطال عدة مرات، فإنه لم يتواجد معها خلال تلك الفترات، رغم حصوله على مرتين، لكن البطولة القارية استعصت عليه.يتواجد أيضا الحارس المخضرم بوفون، أسطورة ومنتخب ، في قائمة الأساطير الذين فشلوا في الفوز دوري الأبطال.وشارك بوفون في 3 نهائيات مع ، ضد ميلان عام 2003، وبرشلونة عام 2015، ثم في عام 2017، وخسرها جميعا.ووقف الحظ ضد بوفون في عام 2003، رغم تصديه لركلتي ترجيح من نجوم ميلان، لكن زملائه أهدروا 3 ركلات كانت كفيلة بخسارة اللقب، بينما تعرض لهزائم ثقيلة ضد برشلونة وريال مدريد بنتيجة 3-1 و4-1، لتنهي أحلامه في المجد الأوروبي.وتضم القائمة أيضا النجم ، الذي لعب لأكبر أندية أوروبا، مثل يوفنتوس وبرشلونة وإنتر ميلان وميلان ومانشستر .ولم يستطع إبراهيموفيتش حتى الوصول لنهائي البطولة مع أي من الأندية التي لعب لها خلال مسيرته، لتغيب عن خزائن النجم السويدي حتى اعتزاله.كما فشل الهولندي الطائر دينيس بيركامب، من حصد لقب دوري الأبطال، رغم تألقه مع لعدة سنوات.وتحمل مباراته الأخيرة مع أرسنال الذكرى الأصعب له، حينما جلس على مقاعد البدلاء، ليشاهد خسارة الجانرز أمام برشلونة، بنتيجة 2-1، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006.ويعد الألماني بالاك هو "المنحوس الأكبر" في تاريخ النهائيات العالمية، سواء بدوري أبطال أوروبا، أو على صعيد بقية المسابقات، مثل واليورو.وخسر بالاك نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، مع عام 2002 أمام ريال مدريد، ثم ضد في نهائي 2008 بركلات الترجيح.وكان بالاك قد خسر أيضا العالم 2002 مع المنتخب الألماني ضد نظيره البرازيلي، ثم خسر لقب يورو 2008 على يد إسبانيا.