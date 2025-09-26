Alsumaria Tv
لطفي الزعبي يكشف: نصحت عموتة بعدم تدريب منتخب العراق

رياضة

2025-09-26 | 06:31
لطفي الزعبي يكشف: نصحت عموتة بعدم تدريب منتخب العراق
المصدر:
سكاي نيوز
552 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشف الإعلامي الأردني لطفي الزعبي، عن كواليس خسارة منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا، وتفاصيل نقاشه مع المدرب المغربي الحسين عموتة حول فكرة تدريب منتخب العراق.

وقال الزعبي إنه حاول محاربة الأصوات التي أججت الأزمة بين الأردن والعراق، بعد كأس آسيا 2023.

وتحدث الزعبي عن واقعة دخول الجماهير الأردنية للبصرة خلال تصفيات كأس العالم 2022، والفوضى التي لاحقت الدخول، الأمر الذي دفع الجيش العراقي لإطلاق النار في الهواء لتفرقة الجموع.

وقال الزعبي: "بعض الإعلاميين في الأردن طلبوا مني التحدث بصيغة أن الجيش العراقي يطلق النار على الجمهور الأردني، فرفضت، لأن القصة تم حلها فورا، من قبل الحكومة العراقية، ولم أشأ أن أؤجج الأزمة".

وأضاف: "لم يعجبني مهاجمة النشيد الوطني الملكي في البصرة، لكنني عندما تمشيت في الشوارع، رأيت ترحيبا كبيرا من الجماهير العراقية".

عموتة والعراق
وعن قضية مدرب المنتخب الأردني السابق، الحسين عموتة، أكد الزعبي أنه نصح عموتة بعدم تدريب منتخب العراق.

وقال الزعبي: "الإعلام العراقي أكد أن عموتة سيدرب منتخب العراق، فأرسلت له رسالة مطولة، أنصحه بعدم الذهاب، ببساطة لأن الأمر يضر بمصلحة الأردن، وكاد أن يؤدي لتأهل العراق على الأردن".
وواصل مازحا: "لا أعلم أن كان لرسالتي دور في عدم توقيع عموتة مع العراق، لكن الأمر لم يتحقق، ورفض عموتة الذهاب للعراق".

الإعلام العراقي
كما أشار عموتة إلى أن الإعلام العراقي، لا يعمل في مصلحة المنتخب العراقي، وأنه سريع الانتقاد للاعبين والمنتخب، مما يؤثر سلبا على أداء العراق.

كما أشار إلى أن نجوم المنتخب الأردني يفتقدون للتسويق والوكلاء المحترفين، مما يؤدي بهم إلى عدم التوفيق في الانتقال لأندية كبيرة، والحصول على عقود ضخمة.
اخترنا لك
الفيفا يحسم الجدل: كأس العالم 2030 لن تتوسع إلى 64 منتخبًا
07:35 | 2025-09-26
ما حقيقة انتقال بنزيما الى بنفيكا ؟.. مورينيو يجيب
06:53 | 2025-09-26
مسلسل الإصابات.. صفعة قوية لباريس قبل مواجهة برشلونة
06:36 | 2025-09-26
بينهم إبراهيموفيتش.. أبرز 5 نجوم لم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا
06:20 | 2025-09-26
أسطورة التنس بيكر ينصح لامين جمال ويحذره من دائرة أصدقائه
04:49 | 2025-09-26
أسطورة برشلونة يعلّق الحذاء: بوسكيتس يعتزل بعد 20 عامًا من المجد
03:52 | 2025-09-26
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
36.2%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
32.74%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
10.81%
10:27 | 2025-09-24
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني
10:27 | 2025-09-24
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
8%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
7.59%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم &quot;الوطني العراقي&quot;
4.66%
12:56 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
12:56 | 2025-09-25
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
Play
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
Play
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
Play
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
Play
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
Play
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
Play
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
Play
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
Play
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
Play
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
Play
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
