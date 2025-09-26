لطفي الزعبي يكشف: نصحت عموتة بعدم تدريب منتخب العراق

وقال إنه حاول محاربة الأصوات التي أججت الأزمة بين والعراق، بعد 2023.وتحدث الزعبي عن واقعة دخول الجماهير الأردنية للبصرة خلال تصفيات 2022، والفوضى التي لاحقت الدخول، الأمر الذي دفع الجيش العراقي لإطلاق النار في الهواء لتفرقة الجموع.وقال الزعبي: "بعض الإعلاميين في الأردن طلبوا مني التحدث بصيغة أن الجيش العراقي يطلق النار على الجمهور ، فرفضت، لأن القصة تم حلها فورا، من قبل ، ولم أشأ أن أؤجج الأزمة".وأضاف: "لم يعجبني مهاجمة الملكي في ، لكنني عندما تمشيت في الشوارع، رأيت ترحيبا كبيرا من الجماهير العراقية".والعراقوعن قضية مدرب المنتخب الأردني السابق، ، أكد الزعبي أنه نصح عموتة بعدم تدريب منتخب .وقال الزعبي: " أكد أن عموتة سيدرب منتخب العراق، فأرسلت له رسالة مطولة، أنصحه بعدم الذهاب، ببساطة لأن الأمر يضر بمصلحة الأردن، وكاد أن يؤدي لتأهل العراق على الأردن".وواصل مازحا: "لا أعلم أن كان لرسالتي دور في عدم توقيع عموتة مع العراق، لكن الأمر لم يتحقق، ورفض عموتة الذهاب للعراق".الإعلام العراقيكما أشار عموتة إلى أن الإعلام العراقي، لا يعمل في مصلحة المنتخب العراقي، وأنه سريع الانتقاد للاعبين والمنتخب، مما يؤثر سلبا على أداء العراق.كما أشار إلى أن نجوم المنتخب الأردني يفتقدون للتسويق والوكلاء المحترفين، مما يؤدي بهم إلى عدم التوفيق في الانتقال لأندية كبيرة، والحصول على عقود ضخمة.