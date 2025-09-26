مسلسل الإصابات.. صفعة قوية لباريس قبل مواجهة برشلونة

أشار في بيان رسمي اليوم الجمعة إلى أن البرازيلي ماركينيوس، قائد ومدافع الفريق، يعاني من إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لأسابيع قليلة.وبذلك يتأكد غياب ماركينيوس عن مواجهة بي إس جي ضد برشلونة، في كتالونيا، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.وأشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أن الأوكراني زابارني، المنضم حديثا من بورنموث الإنجليزي، هو الأقرب لتعويض ماركينيوس.كما أشار بيان النادي الباريسي إلى أن الثلاثي جواو نيفيز وعثمان وديزيريه دوي يواصلون التأهيل البدني للتعافي من إصابات عضلية مختلفة.وسيغيب اللاعبون الأربعة أيضا عن مباراة ضد أوكسير، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من .ويسعى بي إس جي لتضميد جراحه بعد أول خسارة هذا الموسم أمام أولمبيك مارسيليا في يوم الإثنين الماضي.