الفيفا يحسم الجدل: كأس العالم 2030 لن تتوسع إلى 64 منتخبًا

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن استمع للاقتراح، لكنه يرى أن إقامة 128 مباراة في نسخة واحدة سيضر بالبطولة من الناحية المالية والرياضية، إذ سيؤدي إلى الكثير من المباريات غير التنافسية ويضعف من جاذبية المونديال.مصادر داخل الاتحاد أوضحت أن الرئيس لن يتمكن من تمرير هذه الخطة داخل ، حتى لو أراد ذلك، لأن الرفض موجود في أوروبا وخارجها أيضا.رغم ذلك، يواصل أتحاد امريكا الجنوبية (كونميبول) الضغط من أجل التوسيع، حيث سيضمن ذلك مشاركة كل منتخبات الجنوبية العشرة في البطولة، بدلا من ستة فقط، مع استعداد والأرجنتين وأوروغواي لاستضافة مباريات الدور الأول.رئيس كونميبول، دومينجيز، كتب بعد اجتماعه مع إنفانتينو:"نؤمن بكأس عالم تاريخية عام 2030، وندعو للوحدة والإبداع من أجل احتفال عالمي في ذكرى البطولة المئوية".لكن أصواتا معارضة عديدة ظهرت، أبرزها من رئيس ألكسندر تشيفرين، الذي وصف المقترح بأنه "فكرة سيئة"، فيما أكد رئيس كونكاكاف أن الخطة "غير مناسبة".إلى جانب ذلك، يبحث الفيفا توسيع ، وسط مطالب متزايدة من الأندية الأوروبية بالمشاركة، مع احتمال تنظيمها كل عامين.ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا الشهر القادم، إلا أن ملف زيادة منتخبات مونديال 2030 ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا.في المقابل، تقترب 2026، حيث ستقام قرعة دور المجموعات يوم 5 المقبل.