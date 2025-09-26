برشلونة في ورطة

ذكرت صحيفة "AS"، أن الفحوصات أكدت أيضاً إصابة رافينيا في أوتار الركبة في ساقه اليمنى، مما سيتطلب غيابه لحوالي 3 أسابيع.يبدو أن المدرب في ورطة بسبب الغيابين المؤثرين للغاية، حيث من المؤكد غيابهما عن مباراة الأحد ضد ، بالإضافة إلى مباراتي وإشبيلية.ولكن ليست كل الأخبار سيئة لفليك، حيث سيعود لاعبان لمباراة الأحد، هما وأليخاندرو بالدي، اللذين تدربا مع الفريق اليوم الجمعة.في ظل غياب جوان غارسيا، سيتولى حارس المرمى البولندي فويتشيك تشينزني مهمة حراسة المرمى في المباريات القادمة. وقد أثبت هذا الحارس جدارته في الموسم الماضي بأداء لا يُنسى.ولتعويض غياب رافينيا، سيعتمد المدرب الألماني على ، الذي يقدم أداءً مميزاً في المباريات الأخيرة.