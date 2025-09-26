الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
برشلونة في ورطة
رياضة
2025-09-26 | 10:22
1,143 شوهد
أفادت تقارير إسبانية، تعرض جوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة، للإصابة خلال الحصة التدريبية صباح اليوم الجمعة.
ذكرت صحيفة "AS"، أن الفحوصات أكدت أيضاً إصابة رافينيا في أوتار الركبة في ساقه اليمنى، مما سيتطلب غيابه لحوالي 3 أسابيع.
يبدو أن المدرب
هانزي فليك
في ورطة بسبب الغيابين المؤثرين للغاية، حيث من المؤكد غيابهما عن مباراة الأحد ضد
ريال سوسيداد
، بالإضافة إلى مباراتي
باريس سان جيرمان
وإشبيلية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة لفليك، حيث سيعود لاعبان لمباراة الأحد، هما
لامين يامال
وأليخاندرو بالدي، اللذين تدربا مع الفريق اليوم الجمعة.
في ظل غياب جوان غارسيا، سيتولى حارس المرمى البولندي فويتشيك تشينزني مهمة حراسة المرمى في المباريات القادمة. وقد أثبت هذا الحارس جدارته في الموسم الماضي بأداء لا يُنسى.
ولتعويض غياب رافينيا، سيعتمد المدرب الألماني على
ماركوس راشفورد
، الذي يقدم أداءً مميزاً في المباريات الأخيرة.
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الفيفا يحسم الجدل: كأس العالم 2030 لن تتوسع إلى 64 منتخبًا
07:35 | 2025-09-26
ما حقيقة انتقال بنزيما الى بنفيكا ؟.. مورينيو يجيب
06:53 | 2025-09-26
مسلسل الإصابات.. صفعة قوية لباريس قبل مواجهة برشلونة
06:36 | 2025-09-26
لطفي الزعبي يكشف: نصحت عموتة بعدم تدريب منتخب العراق
06:31 | 2025-09-26
بينهم إبراهيموفيتش.. أبرز 5 نجوم لم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا
06:20 | 2025-09-26
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
51.06%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
14%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.06%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
محليات
8.43%
12:56 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
12:56 | 2025-09-25
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
اقتصاد
7.25%
03:37 | 2025-09-26
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
03:37 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
محليات
6.2%
02:42 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
02:42 | 2025-09-26
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
