منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية

واصل منتخب للناشئين (دون 17 عاماً) تألقه في للناشئين – 2025، بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.





وبهذا الانتصار، يُثبت منتخب الناشئين جدارته بالمنافسة على اللقب الخليجي، وسط دعم جماهيري متزايد وتطلعات لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج.

وجاء الفوز ليؤكد صدارة المنتخب العراقي لمجموعته، وضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، في أداء لافت يعكس تطور مستوى اللاعبين ونجاح الجهاز الفني في قيادة الفريق.وبهذا الانتصار، يُثبت منتخب الناشئين جدارته بالمنافسة على اللقب الخليجي، وسط دعم جماهيري متزايد وتطلعات لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج.