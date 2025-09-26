هاري كين يتخطى رونالدو وهالاند ويكتب التاريخ برقم قياسي جديد

اكتسح بريمن 4-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من ، مساء الجمعة.وسجل الهدفين الثاني والثالث للفريق البافاري في اكتساح فيردر بريمن.بهذه الثنائية، وصل النجم الإنجليزي إلى 100 هدف مع ، الذي انضم له في صيف 2023 قادماً من .وبهذا، أصبح كين أسرع لاعب في تاريخ الـ5 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي) يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد، وذلك في 104 مباريات.وتفوق كين على وكريستيانو ، اللذان وصلا إلى هذا الرقم في 105 مباريات، مع وريال على الترتيب.يذكر أن هاري كين وصل إلى 10 أهداف في 5 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.