https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542034-638945206332150735.jpeg
هاري كين يتخطى رونالدو وهالاند ويكتب التاريخ برقم قياسي جديد
رياضة
2025-09-26 | 17:55
166 شوهد
حقق الإنجليزي
هاري كين
، نجم هجوم
بايرن ميونخ
، رقماً تاريخياً، بتسجيله ثنائية جديدة مع فريقه.
بايرن ميونخ
اكتسح
فيردر
بريمن 4-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من
الدوري الألماني
، مساء الجمعة.
وسجل
هاري كين
الهدفين الثاني والثالث للفريق البافاري في اكتساح فيردر بريمن.
بهذه الثنائية، وصل النجم الإنجليزي إلى 100 هدف مع
بايرن
ميونخ
، الذي انضم له في صيف 2023 قادماً من
توتنهام
.
وبهذا، أصبح
هاري
كين أسرع لاعب في تاريخ
الدوريات الأوروبية
الـ5 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي) يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد، وذلك في 104 مباريات.
وتفوق كين على
إيرلينغ هالاند
وكريستيانو
رونالدو
، اللذان وصلا إلى هذا الرقم في 105 مباريات، مع
مانشستر سيتي
وريال
مدريد
على الترتيب.
يذكر أن هاري كين وصل إلى 10 أهداف في 5 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
هاري كين يقترب من تحطيم الرقم القياسي لرونالدو
08:57 | 2025-09-21
لاعب عربي يحتفظ برقم قياسي مونديالي
13:09 | 2025-07-14
هاري كين: سنلعب أمام تشيلسي بثقة كبيرة
13:06 | 2025-09-16
هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة
05:55 | 2025-08-31
هاري كين
هالاند
رونالدو
رقم تاريخي
الدوريات الأوروبية
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
الدوري الألماني
إيرلينغ هالاند
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
ريال مدريد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
44.2%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
15.4%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.77%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
11.14%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
9.02%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
محليات
8.48%
12:56 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
12:56 | 2025-09-25
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
12:07 | 2025-09-26
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
