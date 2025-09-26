النصر يهزم اتحاد جدة في عقر داره

ووقع على ثنائية الفريق الضيف "العالمي" كل من المهاجمين ، والبرتغالي في الدقيقتين (9، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب عبد الله الرياضية.وحقق بذلك انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الجديد، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.في المقابل تجرع حامل اللقب، مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ويشغل مركز الوصافة على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.