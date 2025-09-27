بينها الزوراء.. أربع مباريات في دوري نجوم العراق اليوم

وستقام المباراة الأولى تمع بين فريق الكهرباء واربيل عند الساعة السادسة مساءً على .وتجري المباراة الثانية على حيث يستضيف فريق عند الساعة السادسة مساء.اما المواجهة الثالثة فستكون بين فريقي والكرخ على في الساعة الثامنة والنصف مساءً.المباراة الأخيرة ستجمع بين فريق والزوراء على ملعب الجولان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.