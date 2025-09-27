Alsumaria Tv
البث المباشر
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
هاري كاين يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النادي البافاري

رياضة

2025-09-27 | 03:55
هاري كاين يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النادي البافاري
128 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أصبح هاري كاين أسرع لاعب في القرن الحالي ينجح في تسجيل 100 هدف مع نادٍ واحد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى


تحدّث النجم الإنكليزي هاري كاين، مهاجم بايرن ميونيخ، عن مستقبله مع النادي البافاري، وذلك بعد التقارير الصحافية الأخيرة التي تناولت إمكان عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يمتد حتى صيف عام 2027.

وقد نفى كاين تلك الشائعات، مؤكداً استمراره مع الفريق، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها عقب الفوز الكبير الذي حققه بايرن ميونيخ مساء الجمعة، على حساب ضيفه فيردر بريمن برباعية نظيفة، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

وقال كاين في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "لا أخطط للمغادرة، ليس في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً هنا، ولا يزال في عقدي عامان. أستمتع بكل لحظة أقضيها مع الفريق".

وأضاف المهاجم الإنكليزي: "العودة إلى إنكلترا ليست واردة الآن. أنا مستمتع بالتجربة، وبالعمل مع المدرب، وآمل أن نواصل تحقيق النجاحات معاً".

وتحدّث كاين أيضاً عن أداء الفريق في المباراة، وإنجازه الشخصي بوصوله إلى 100 هدف بقميص بايرن ميونيخ، قائلاً: "قدمنا أداءً رائعاً. كانت البداية قوية، وكان بإمكاننا التسجيل في الدقائق الأولى. لعبنا بنضج وسجلنا أهدافاً جميلة. إنه فوز مستحق".

وعن بلوغه حاجز الـ100 هدف، علّق بفخر: "إنه شعور مذهل. إنه شرف كبير أن أصل إلى هذا الرقم مع نادٍ عظيم مثل بايرن ميونيخ. هذا الإنجاز يُحسب أيضاً لزملائي في الفريق والجهاز الفني الذين يدعمونني دائماً. آمل أن أواصل هذا المشوار وأسجّل 100 هدف آخر".
اخترنا لك
بينها ريال مدريد والسيتي وتشيلسي.. إليكم أبرز مباريات اليوم في الدوريات العالمية
04:33 | 2025-09-27
ديربي "ناري" بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة
04:02 | 2025-09-27
برشلونة يتخذ قرارا عاجلا عقب إصابة حارسه جارسيا
04:02 | 2025-09-27
من برشلونة إلى مدريد.. "الأبقار المقدسة" تلاحق النادي الملكي
03:45 | 2025-09-27
بينها الزوراء.. أربع مباريات في دوري نجوم العراق اليوم
03:18 | 2025-09-27
أشهرهم بنزيما.. 5 ضحايا لاتهامات "التحرش الجنسي"
01:25 | 2025-09-27
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
43.21%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
15.81%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
13.76%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
9.19%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
9.11%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
8.92%
02:42 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
02:42 | 2025-09-26
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
Play
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
Play
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
12:07 | 2025-09-26
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
Play
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
Play
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
Play
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
Play
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
Play
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
Play
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
Play
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
Play
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
