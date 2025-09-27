هاري كاين يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النادي البافاري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542062-638945566331953961.jpg
هاري كاين يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النادي البافاري
رياضة
2025-09-27 | 03:55
128 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أصبح
هاري كاين
أسرع لاعب في
القرن
الحالي ينجح في تسجيل 100 هدف مع نادٍ واحد في
الدوريات الأوروبية
الخمسة الكبرى
تحدّث النجم الإنكليزي
هاري كاين
، مهاجم
بايرن ميونيخ
، عن مستقبله مع
النادي البافاري
، وذلك بعد التقارير الصحافية الأخيرة التي تناولت إمكان عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يمتد حتى صيف عام 2027.
وقد نفى كاين تلك الشائعات، مؤكداً استمراره مع الفريق، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها عقب الفوز الكبير الذي حققه
بايرن
ميونيخ مساء الجمعة، على حساب ضيفه
فيردر
بريمن برباعية نظيفة، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الخامسة من
الدوري الألماني
.
وقال كاين في تصريحات لشبكة "سكاي
ألمانيا
": "لا أخطط للمغادرة، ليس في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً هنا، ولا يزال في عقدي عامان. أستمتع بكل لحظة أقضيها مع الفريق".
وأضاف المهاجم الإنكليزي: "العودة إلى
إنكلترا
ليست واردة الآن. أنا مستمتع بالتجربة، وبالعمل مع المدرب، وآمل أن نواصل تحقيق النجاحات معاً".
وتحدّث كاين أيضاً عن أداء الفريق في المباراة، وإنجازه الشخصي بوصوله إلى 100 هدف بقميص بايرن ميونيخ، قائلاً: "قدمنا أداءً رائعاً. كانت البداية قوية، وكان بإمكاننا التسجيل في الدقائق الأولى. لعبنا بنضج وسجلنا أهدافاً جميلة. إنه فوز مستحق".
وعن بلوغه حاجز الـ100 هدف، علّق بفخر: "إنه شعور مذهل. إنه شرف كبير أن أصل إلى هذا الرقم مع نادٍ عظيم مثل بايرن ميونيخ. هذا الإنجاز يُحسب أيضاً لزملائي في الفريق والجهاز الفني الذين يدعمونني دائماً. آمل أن أواصل هذا المشوار وأسجّل 100 هدف آخر".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
بعد العروض.. رودريغو يحسم مستقبله مع ريال مدريد
06:09 | 2025-08-04
إمام يحسم الجدل بشأن صورة عادل امام الأخيرة
05:37 | 2025-09-20
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
15:09 | 2025-09-02
محافظة بغداد تحسم الجدل بشأن سلامة مياه الخزان الأرضي في عكركوف
09:57 | 2025-08-23
هاري كاين
الدوري الالماني
النادي البافاري
الدوريات الأوروبية
الدوري الألماني
السومرية نيوز
بايرن ميونيخ
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
اخترنا لك
بينها ريال مدريد والسيتي وتشيلسي.. إليكم أبرز مباريات اليوم في الدوريات العالمية
04:33 | 2025-09-27
ديربي "ناري" بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة
04:02 | 2025-09-27
برشلونة يتخذ قرارا عاجلا عقب إصابة حارسه جارسيا
04:02 | 2025-09-27
من برشلونة إلى مدريد.. "الأبقار المقدسة" تلاحق النادي الملكي
03:45 | 2025-09-27
بينها الزوراء.. أربع مباريات في دوري نجوم العراق اليوم
03:18 | 2025-09-27
أشهرهم بنزيما.. 5 ضحايا لاتهامات "التحرش الجنسي"
01:25 | 2025-09-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
43.21%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
15.81%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
13.76%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
9.19%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
9.11%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
محليات
8.92%
02:42 | 2025-09-26
أين رواتب الموظفين؟
02:42 | 2025-09-26
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
12:07 | 2025-09-26
بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو
09:26 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟
02:06 | 2025-09-26
النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟
07:23 | 2025-09-25
3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)
12:31 | 2025-09-24
7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"
10:54 | 2025-09-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.