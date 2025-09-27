هاري كاين يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النادي البافاري

تحدّث النجم الإنكليزي ، مهاجم ، عن مستقبله مع ، وذلك بعد التقارير الصحافية الأخيرة التي تناولت إمكان عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يمتد حتى صيف عام 2027.وقد نفى كاين تلك الشائعات، مؤكداً استمراره مع الفريق، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها عقب الفوز الكبير الذي حققه ميونيخ مساء الجمعة، على حساب ضيفه بريمن برباعية نظيفة، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الخامسة من .وقال كاين في تصريحات لشبكة "سكاي ": "لا أخطط للمغادرة، ليس في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً هنا، ولا يزال في عقدي عامان. أستمتع بكل لحظة أقضيها مع الفريق".وأضاف المهاجم الإنكليزي: "العودة إلى ليست واردة الآن. أنا مستمتع بالتجربة، وبالعمل مع المدرب، وآمل أن نواصل تحقيق النجاحات معاً".وتحدّث كاين أيضاً عن أداء الفريق في المباراة، وإنجازه الشخصي بوصوله إلى 100 هدف بقميص بايرن ميونيخ، قائلاً: "قدمنا أداءً رائعاً. كانت البداية قوية، وكان بإمكاننا التسجيل في الدقائق الأولى. لعبنا بنضج وسجلنا أهدافاً جميلة. إنه فوز مستحق".وعن بلوغه حاجز الـ100 هدف، علّق بفخر: "إنه شعور مذهل. إنه شرف كبير أن أصل إلى هذا الرقم مع نادٍ عظيم مثل بايرن ميونيخ. هذا الإنجاز يُحسب أيضاً لزملائي في الفريق والجهاز الفني الذين يدعمونني دائماً. آمل أن أواصل هذا المشوار وأسجّل 100 هدف آخر".