برشلونة يتخذ قرارا عاجلا عقب إصابة حارسه جارسيا

ووفقا لصحيفة " " ، استدعى الحارس الشاب دييجو كوتشين، صاحب الـ19 عاما، والذي كان قد بدأ استعداداته في تشيلي مع منتخب لخوض تحت 20 عاما، المقرر انطلاقه الإثنين المقبل.وأوضحت الصحيفة أن إصابة دفعت برشلونة إلى استدعاء دييجو كوتشين بشكل عاجل، ليعود فورا إلى الفريق ولن يشارك في البطولة العالمية.ولفتت الصحيفة إلى أن مدرب برشلونة، سيعتمد على كوتشين كبديل للحارس البولندي في مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، غدا الأحد، إذ يثق كثيرا في إمكانياته، ويرى أنه البديل الأنسب خلال فترة غياب جارسيا.كما يحرص فليك على وجود ثنائي ثابت في تدريبات الفريق، ما جعل النادي يتحرك بسرعة لإعادة كوتشين إلى برشلونة.وجرت المفاوضات بين برشلونة واتحاد كرة القدم الأمريكي بسرعة وفاعلية، حيث تفهّم المسؤولون والمدربون الأمريكيون موقف النادي ووافقوا على عودة الحارس الشاب بشكل فوري.