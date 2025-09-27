ديربي "ناري" بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

ويسعى بقيادة مدربه أولونسو إلى مواصلة تحقيق العلامة الكاملة في بعد الفوز في أول ست مباريات هذا الموسم آخرها التفوق خارج أرضه على ليفانتي بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة.ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وفارق نقطتين عن برشلونة حيث فاز الملكي في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكهم 3 أهداف.في المقابل يسعى بقيادة إلى الفوز بالديربي من أجل تعديل ترتيبه في جدول المسابقة بعد البداية المتعثرة حيث إنه يتواجد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة وحيدة وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم 7.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 عصرا بتوقيت والقاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق .