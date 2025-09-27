جدل يسبق الملحق.. ما حقيقة استدعاء مصطفى مؤيد إلى أسود الرافدين؟

- رياضة



أعلن مصطفى مؤيد مدافع ، تلقيه دعوة رسمية من قبل مدرب المنتخب العراقي غراهام للمشاركة في مباريات ملحق تصفيات المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.





وقال اللاعب: "بعد مباراة والنجف في دوري نجوم ، تحدث معي عضوان من وأبلغاني بأن المدرب غراهام أبدى إعجابه بالمستويات التي أقدمها وأكد لهما أنني سأكون في دائرة اهتماماته وسيقوم بضمي للقائمة الأولية".



وأضاف: "بعد مباراة بأيام قليلة، أبلغتني الإدارة بأن النادي تلقى بريدا رسميا من أجل ضمي لصفوف المنتخب العراقي في مباراتي الملحق المؤهل إلى ، وحقيقة هذا الأمر مدعاة للفخر، فكل لاعب في دوري نجوم العراق هدفه تمثيل المنتخب العراقي".



وتابع مصطفى مؤيد: "سواء كنت ضمن قائمة العراق للملحق المؤهل إلى كأس العالم أم لا، فأنا مشجع ومساند للمنتخب العراقي وأتمنى أن يتمكن من تحقيق حلم الجماهير العراقية في التأهل إلى المونديال للمرة الثانية بعد الإنجاز الوحيد الذي تحقق سابقا في مونديال 1986 في ".



مقرب من أرنولد يعلق على أنباء استدعاء مصطفى مؤيد

في السياق، علّق مصدر مقرب من المدرب غراهام أرنولد، قائلا: "الأنباء التي تتحدث عن استدعاء اللاعب مصطفى مؤيد، لصفوف المنتخب العراقي غير صحيحة، واسم اللاعب ليس ضمن القائمة الأولية لمباراتي الملحق المونديالي الذي سيقام في أكتوبر/ تشرين الأول". ويعد مؤيد (28 عاما) أحد اللاعبين المميزين في بموسمه الحالي والسابق، نظرا لعطائه داخل المستطيل الأخضر، وهو أيضا أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب .

وتابع: "المدرب استقر بشكل كبير على قائمته، وهي تتضمن العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة أو الذين سبق لهم أن مثّلوا لفترات طويلة. بالتالي، في حال كان هناك أي استدعاء جديد فمن الممكن أن يكون في المرحلة التالية بعد الملحق المؤهل للمونديال".



وسيواجه العراق منتخبي وإندونيسيا في من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، والتي ستقام في جدة السعودية، إذ سيلاقي إندونيسيا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول والسعودية يوم 14 من الشهر ذاته.

المصدر: winwin