الدوري الإسباني: حاسوب عملاق يتوقع نتيجة لقاء الديربي بين أتلتيكو وريال مدريد

– رياضة



يعير جمهور كرة القدم اهتمامًا خاصًا لمباراة "الديربي" المرتقبة بين فريقَي أتلتيكو وريال اليوم السبت، والمُقررة إقامتها على أرضية ملعب "واندا ميتروليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة "لا ليغا".





ويُظهر كلا الفريقين (أتلتيكو وريال مدريد) رغبة واضحة في تحقيق الفوز بمباراة اليوم؛ حيث يتطلع " " لتعزيز صدارته، والابتعاد بـ5 نقاط عن برشلونة الثاني، فيما يأمل " " الظفر بالنقاط الثلاثة، من أجل استعادة الثقة مرة أخرى، وتحسين في جدول الترتيب.



في سياق متصل، قام "حاسوب عملاق" لدى شركة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، بتوقع نتيجة مباراة اليوم بين أتلتيكو وريال ، وقد وضع الحاسوب في خانة الفريق المرشح لتحقيق الفوز.



وحدد "حاسوب أوبتا" نسبة فوز ريال مدريد بـ40%، فيما ذكر أن نسبة فوز "الأتلتي" لا تتجاوز الـ35%، مع وضع نسبة 25% فقط للتعادل، رغم أن آخر 3 مباريات جمعت الفريقين في ، انتهت كلها بنتيجة التعادل (1-1).



وإحصائيًا أيضًا، لم يحقق ريال مدريد أي فوز على جاره أتلتيكو في ، منذ انتصاره في ملعب "واندا ميتروليتانو" بنتيجة 2-1 يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2022، أي منذ 3 أعوام كاملة. ويدخل لقاء اليوم، وفي رصيده 18 نقطة من 6 انتصارات، متصدرًا جدول الترتيب بالليغا. في المقابل، يحتل أتلتيكو المركز التاسع، برصيد 9 نقاط؛ من فوزين و3 تعادلات وخسارة واحدة.ويُظهر كلا الفريقين (أتلتيكو وريال مدريد) رغبة واضحة في تحقيق الفوز بمباراة اليوم؛ حيث يتطلع " " لتعزيز صدارته، والابتعاد بـ5 نقاط عن برشلونة الثاني، فيما يأمل " " الظفر بالنقاط الثلاثة، من أجل استعادة الثقة مرة أخرى، وتحسين في جدول الترتيب.في سياق متصل، قام "حاسوب عملاق" لدى شركة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، بتوقع نتيجة مباراة اليوم بين أتلتيكو وريال ، وقد وضع الحاسوب في خانة الفريق المرشح لتحقيق الفوز.وإحصائيًا أيضًا، لم يحقق ريال مدريد أي فوز على جاره أتلتيكو في ، منذ انتصاره في ملعب "واندا ميتروليتانو" بنتيجة 2-1 يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2022، أي منذ 3 أعوام كاملة.

أما آخر فوز لأتلتيكو مدريد على جاره الريال في الدوري الإسباني، فيعود إلى 24 سبتمبر 2023؛ حيث تغلبت كتيبة المدرب الأرجنتييني على "اللوس بلانكوس" بنتيجة 3-1، على أرضية ملعب " " أيضًا.



يسعى لكتابة التاريخ في مباراة أتلتيكو وريال مدريد

وإجمالًا، سبق لسيميوني أن حقق 12 فوزًا، مقابل 15 تعادلًا و20 هزيمة، في 47 مباراة خاضها مدربًا لأتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد. في المقابل، تُعد مباراة اليوم الأولى لتشابي ألونسو مدربًا للريال بديربي العاصمة .



وفي حالة تحقيقه الفوز بمباراة اليوم، سيصبح ألونسو ثاني مدرب لريال مدريد يحقق 7 انتصارات في مبارياته السبعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني، بعد البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو.