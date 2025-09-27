ليفربول يدفع المتبقي من عقد جوتا لأسرته

، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً، توفي في يوليو (تموز) الماضي مع شقيقه ، إثر حادث سير مروع في إسبانيا. اللاعب رحل بعد 11 يوماً فقط من زفافه على روتي كاردوسو، شريكة حياته على مدى 13 عاماً ووالدة أطفاله الثلاثة. كان لا يزال أمامه عامان في عقده مع .وبحسب شبكة "The Athletic "، فقد أوضح سلوت في مقابلة مع علي ماكويست، عبر قناة "تي سبورتس" أن مجموعة «"فينواي سبورتس غروب" المالكة للنادي، ستدفع كامل قيمة العقد لزوجته وأطفاله، مؤكداً أن هذه الخطوة "ليست أمراً عادياً في عالم كرة القدم".وقال سلوت: "المالكون غالباً ما يُنتقدون مثل المدربين، لكن الطريقة التي تعاملوا بها مع هذه المأساة استثنائية. قد يظن البعض أن هذا أمر طبيعي، لكنه ليس كذلك في كرة القدم".وأشاد المدرب بالدور الذي لعبه جمهور ليفربول واللاعبون عقب الحادث: "الطريقة التي تصرَّف بها المشجعون، الزهور، النصب التذكارية... كل هذا يُشعرني بالعاطفة. لا يُصدَّق ما فعله جمهورنا، وكذلك لاعبونا، سواء خلال الجنازة أو ".وأضاف: "لكن بعد ذلك كان علينا العودة للتدريب. أحياناً أفكر: كيف تشعر زوجته وأطفاله الآن؟ حياتنا تستمر، بينما عائلته ستظل تعيش هذا الألم إلى الأبد".يذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول عام 2020 قادماً من ، خاض مع الفريق 182 مباراة، سجَّل خلالها 65 هدفاً، وفي يوليو الماضي، أعلن النادي أن رقم 20، الذي كان يحمله جوتا، سيُسحب بشكل دائم تكريماً لذكراه.قصة جوتا تحوَّلت من مأساة إلى شهادة على إنسانية ليفربول، إدارةً ولاعبين وجماهير. النادي لم يكتفِ بتكريم نجمه الراحل في الملعب بسحب قميصه، بل ضمن أيضاً مستقبل أسرته مالياً، في موقف يُجسد المعنى الحقيقي لشعار "لن تسير وحدك أبداً".