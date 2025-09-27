Alsumaria Tv
ليفربول يدفع المتبقي من عقد جوتا لأسرته

رياضة

2025-09-27
ليفربول يدفع المتبقي من عقد جوتا لأسرته
107 شوهد

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن ملاك النادي قرروا دفع باقي قيمة عقد المهاجم الراحل ديوغو جوتا بالكامل إلى عائلته، في لفتة إنسانية نالت إشادة واسعة.

جوتا، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً، توفي في يوليو (تموز) الماضي مع شقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سير مروع في إسبانيا. اللاعب البرتغالي رحل بعد 11 يوماً فقط من زفافه على روتي كاردوسو، شريكة حياته على مدى 13 عاماً ووالدة أطفاله الثلاثة. كان لا يزال أمامه عامان في عقده مع ليفربول.
وبحسب شبكة "The Athletic "، فقد أوضح سلوت في مقابلة مع علي ماكويست، عبر قناة "تي إن تي سبورتس" أن مجموعة «"فينواي سبورتس غروب" المالكة للنادي، ستدفع كامل قيمة العقد لزوجته وأطفاله، مؤكداً أن هذه الخطوة "ليست أمراً عادياً في عالم كرة القدم".
وقال سلوت: "المالكون غالباً ما يُنتقدون مثل المدربين، لكن الطريقة التي تعاملوا بها مع هذه المأساة استثنائية. قد يظن البعض أن هذا أمر طبيعي، لكنه ليس كذلك في كرة القدم".
وأشاد المدرب بالدور الذي لعبه جمهور ليفربول واللاعبون عقب الحادث: "الطريقة التي تصرَّف بها المشجعون، الزهور، النصب التذكارية... كل هذا يُشعرني بالعاطفة. لا يُصدَّق ما فعله جمهورنا، وكذلك لاعبونا، سواء خلال الجنازة أو بعدها".
وأضاف: "لكن بعد ذلك كان علينا العودة للتدريب. أحياناً أفكر: كيف تشعر زوجته وأطفاله الآن؟ حياتنا تستمر، بينما عائلته ستظل تعيش هذا الألم إلى الأبد".
يذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول عام 2020 قادماً من وولفرهامبتون واندررز، خاض مع الفريق 182 مباراة، سجَّل خلالها 65 هدفاً، وفي يوليو الماضي، أعلن النادي أن رقم 20، الذي كان يحمله جوتا، سيُسحب بشكل دائم تكريماً لذكراه.
قصة جوتا تحوَّلت من مأساة إلى شهادة على إنسانية ليفربول، إدارةً ولاعبين وجماهير. النادي لم يكتفِ بتكريم نجمه الراحل في الملعب بسحب قميصه، بل ضمن أيضاً مستقبل أسرته مالياً، في موقف يُجسد المعنى الحقيقي لشعار "لن تسير وحدك أبداً".
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

