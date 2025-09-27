رونالدو يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي

وهز شباك مضيفه في الدقيقة 35 من عمر "الككلاسيكو" الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.ووصل رونالدو إلى هدف الـ78 ليصبح أكثر لاعب في تسجيلا للأهداف في ، متجاوزا بفارق هدف واحد رقم مهاجم حاليا، الذي سجل 77 هدفا بقميص نادي النصر.وسجل النجم بذلك هدفه الـ 104 بقميص نادي النصر حتى الآن في مباراته رقم 117 مع "العالمي" منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير 2023، والهدف رقم 946 خلال مسيرته الكروية الاحترافية حتى الآن.كما رفع "صاروخ سجله إلى 4 أهداف هذا الموسم في الدوري كثاني أفضل الهدافين خلف مواطنه وزميله .