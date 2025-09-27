سيلفا يضع حداً لاتهامه بإخفاء عمليته الجراحية على دورتموند

وانضم سيلفا (23 عاماً) لدورتموند، الشهر الماضي، مقابل 20 مليون يورو من وولفرهامبتون. وفقاً للتقارير، اكتشف العملية الجراحية التي خضع لها في يونيو (حزيران) الماضي، خلال الفحص الطبي الإلزامي فقط.وقال سيلفا لصحيفة «رور ناخريشتين»، السبت، إن التقارير التي تزعم أنه تعمد إخفاء الأمر عن غير صحيحة.وقال: «صحيح أنني خضعت لعملية جراحية في الموسم الماضي. ولكن لم يتم إخفاء أي شيء عن عمد».وأضاف: «في وقت إجراء العملية، كنت لاعباً في وولفرهامبتون. وبالتعاون مع النادي وفريقي، قررنا عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالإصابة أو العملية».وأردف: «بحلول الوقت الذي أصبح فيه التواصل مع أكثر كثافة، كانت العملية قد تمت منذ أكثر من شهرين».وحتى الآن لم يشارك سيلفا مع دورتموند، صاحب المركز الثاني، بسبب مشكلة في الفخذ، لكنه الآن في حالة جيدة ويوجد السبت لأول مرة على مقاعد البدلاء في مواجهة .وقال سيلفا: «أشعر بأنني بحالة جيدة جداً الآن وأتطلع للعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن».