اتلتيكو يذل ريال مدريد بخماسية في الدوري الاسباني

وسجل لأتلتيكو كلا من: ( 14) ألكسندر سورلوث ( 45+3) (51 – ركلة جزاء، 63) أنطوان جريزمان (90+3).بينما سجل لريال مدريد كلا من: ( 25) ( 36).وبعد 6 انتصارات متتالية في انهار دفاع فريق المدرب أمام التمريرات العرضية لأتلتيكو، الذي لعب أفضل مبارياته بعد بداية سيئة للموسم.وأصبح مهدداً بفقدان الصدارة، بعد توقف رصيده عند 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه غداً الأحد.وارتقى أتلتيكو للمركز الرابع بعد ثالث انتصار في 7 جولات، برصيد 12 نقطة.