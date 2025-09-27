الصفحة الرئيسية
قناة العهد تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 21
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
اتلتيكو يذل ريال مدريد بخماسية في الدوري الاسباني
رياضة
2025-09-27 | 12:21
328 شوهد
حقق
أتلتيكو مدريد
انتصاراً عريضا في الديربي بنتيجة (5-2) على جاره اللدود
ريال مدريد
، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، على ملعب " رياض إير متروبوليتانو".
وسجل لأتلتيكو
مدريد
كلا من:
روبن لو نورماند
( 14) ألكسندر سورلوث ( 45+3)
جوليان ألفاريز
(51 – ركلة جزاء، 63) أنطوان جريزمان (90+3).
بينما سجل لريال مدريد كلا من:
كيليان مبابي
( 25)
أردا جولر
( 36).
وبعد 6 انتصارات متتالية في
الليغا
انهار دفاع فريق المدرب
تشابي ألونسو
أمام التمريرات العرضية لأتلتيكو، الذي لعب أفضل مبارياته بعد بداية سيئة للموسم.
وأصبح
ريال مدريد
مهدداً بفقدان الصدارة، بعد توقف رصيده عند 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه
ريال سوسيداد
غداً الأحد.
وارتقى أتلتيكو للمركز الرابع بعد ثالث انتصار في 7 جولات، برصيد 12 نقطة.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
ريال
مدريد
روبن لو نورماند
الدوري الاسباني
جوليان ألفاريز
روبن لو نورمان
أتلتيكو مدريد
ريال سوسيداد
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
