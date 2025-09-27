القوة الجوية يهزم الميناء بهدف نظيف

الصفحة الرئيسية
2025-09-27 | 12:59
المصدر:
السومرية نيوز
43 شوهد
تغلب فريق
القوة الجوية
، مساء اليوم السبت، على ضيفه فريق
الميناء
في
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي اقيمت بملعب المدينة في
بغداد
بفوز
الصقور
بهدف نظيف.
وشهدت المباراة طرد لاعب من
الميناء
والغاء هدف للفريق ذاته بداعي التسلل.
ورفع
القوة الجوية
رصيده الى ست نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد الميناء عند ثلاث نقاط.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
