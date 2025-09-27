القوة الجوية يهزم الميناء بهدف نظيف

تغلب فريق ، مساء اليوم السبت، على ضيفه فريق في لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت بملعب المدينة في بفوز بهدف نظيف. وشهدت المباراة طرد لاعب من والغاء هدف للفريق ذاته بداعي التسلل. ورفع رصيده الى ست نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد الميناء عند ثلاث نقاط.



