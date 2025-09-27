رونالدو يفاجئ صحافيا بمزحة طريفة

وسجل النجم المخضرم الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 35 من زمن اللقاء على ملعب "الإنماء".وعقب المباراة، حاول أحد الصحفيين الحصول على تصريح من رونالدو في المنطقة الإعلامية المختلطة، ليفاجئه "الدون" بمزحة طريفة، قائلا: "أنت لست قويا بما فيه الكفاية، يجب أن تذهب إلى الصالة الرياضية وتتدرب هناك"، قبل أن يضحك الجميع من حوله.ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 946 في مسيرته الاحترافية الرائعة حتى الآن، حيث يحتاج إلى 54 هدفا فقط من أجل الوصول إلى الهدف رقم 1000 خلال الرياضي الذي بدأ مع سبورتينغ .