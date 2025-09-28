الأولمبي العراقي يواجه تونس في مباراتين تجريبيتين استعداداً لنهائيات آسيا

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إن المعسكر في تونس سيستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين أمام الأولمبي ، مبيناً أن المواجهة الأولى ستقام في من تشرين الأول المقبل، ويعقبها بثلاثة أيام اللقاء التجريبي الثاني.وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن قرر رسمياً دعوة ثلاثة محترفين جدد لم يسبق لهم أن شاركوا في التصفيات الأخيرة التي أقيمت في ، منوهاً بأن اللاعبين الثلاثة هم (كوينز بارك الإنكليزي)، وبوتان أمين (نوريتش سيتي الإنكليزي)، وعبد الإله من الدوري .ولفت كريم إلى أن الجهاز الفني يواجه صعوبات في عملية تفريغ اللاعبين، لذا فإن المنهاج التحضيري للنهائيات الآسيوية الذي تم تقديمه لاتحاد الكرة يتضمن استغلال جميع فترات التوقف الدولية المقبلة لخوض مباريات تجريبية عالية المستوى تسهم في تهيئة المنتخب الأولمبي بالشكل المطلوب.تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي نجح في خطف بطاقة التأهل متصدراً لمجموعته السابعة التي احتضنتها كمبوديا مؤخراً.