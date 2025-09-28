الصفحة الرئيسية
الأولمبي العراقي يواجه تونس في مباراتين تجريبيتين استعداداً لنهائيات آسيا
رياضة
2025-09-28 | 03:52
المصدر:
الصباح
79 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
وافق
اتحاد كرة القدم
على دعوة نظيره
التونسي
التي تتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أمام منتخبنا الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي في تشرين الأول المقبل، استعداداً للمشاركة في نهائيات أمم آسيا تحت (23) عاماً.
وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي
نديم كريم
إن المعسكر في تونس سيستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين أمام الأولمبي
التونسي
، مبيناً أن المواجهة الأولى ستقام في
الحادي عشر
من تشرين الأول المقبل، ويعقبها بثلاثة أيام اللقاء التجريبي الثاني.
وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن
عماد محمد
قرر رسمياً دعوة ثلاثة محترفين جدد لم يسبق لهم أن شاركوا في التصفيات الأخيرة التي أقيمت في
كمبوديا
، منوهاً بأن اللاعبين الثلاثة هم
ألكسندر أوراها
(كوينز بارك
رينجرز
الإنكليزي)، وبوتان أمين (نوريتش سيتي الإنكليزي)، وعبد الإله
غازي فيصل
من الدوري
الأسترالي
.
ولفت كريم إلى أن الجهاز الفني يواجه صعوبات في عملية تفريغ اللاعبين، لذا فإن المنهاج التحضيري للنهائيات الآسيوية الذي تم تقديمه لاتحاد الكرة يتضمن استغلال جميع فترات التوقف الدولية المقبلة لخوض مباريات تجريبية عالية المستوى تسهم في تهيئة المنتخب الأولمبي بالشكل المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي نجح في خطف بطاقة التأهل متصدراً لمجموعته السابعة التي احتضنتها كمبوديا مؤخراً.
