برشلونة يواجه سوسييداد بحثاً عن الصدارة.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل برشلونة حامل اللقب المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا وأحرز لاعبوه 19 هدفا وتلقوا 4 أهداف.وفي المقابل يمتلك 5 نقاط في الدوري الإسباني بعدما خاض ست مواجهات حقق خلالها الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مباراتين وتعرض لثلاث هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومن ثم اعتلاء الصدارة بعد تعثر في مباراة الديربي أمام بخمسة أهداف لهدفين يوم السبت.وتعد مواجهة سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل استضافته يوم الأربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت والقاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق .