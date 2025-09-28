الصفحة الرئيسية
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
برشلونة يواجه سوسييداد بحثاً عن الصدارة.. الموعد والقنوات الناقلة
رياضة
2025-09-28 | 04:32
101 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يخوض برشلونة مواجهة قوية في رحلة الدفاع عن لقب
الدوري الإسباني
عندما يستضيف
ريال سوسيداد
مساء اليوم الأحد على ملعب "
لويس كومبانيس
الأولمبي" ضمن منافسات الجولة السابعة.
ويدخل برشلونة حامل اللقب المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب
الدوري الإسباني
برصيد 16 نقطة من ست مباريات بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا وأحرز لاعبوه 19 هدفا وتلقوا 4 أهداف.
وفي المقابل يمتلك
ريال سوسيداد
5 نقاط في الدوري الإسباني بعدما خاض ست مواجهات حقق خلالها الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مباراتين وتعرض لثلاث هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.
ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومن ثم اعتلاء الصدارة بعد تعثر
ريال مدريد
في مباراة الديربي أمام
أتلتيكو مدريد
بخمسة أهداف لهدفين يوم السبت.
وتعد مواجهة
ريال
سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل استضافته
باريس سان جيرمان
يوم الأربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت
بغداد
والقاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق
عصام الشوالي
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
برشلونة يواجه سوسييداد بحثاً عن الصدارة
الموعد والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
أتلتيكو مدريد
لويس كومبانيس
ريال سوسيداد
عصام الشوالي
سومرية نيوز
