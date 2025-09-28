هل يأتي رونالدو إلى العراق؟.. الزوراء يترقب مواجهة "تاريخية"

وأشعل هذا الحدث حماسة الجماهير، ووسائل الإعلام المحلية والعربية، التي ترى في هذه الخطوة حال حصولها، حدثاً استثنائياً في تاريخ الكرة العراقية.وأكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي ، حيدر شنشول، وحول إمكانية قدوم إلى لخوض المواجهة المرتقبة: "هناك احتمال لحضور النجم إلى العراق للعب أمام الزوراء، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد لنا رسمياً"، بحسب العربي الجديد.ويُمثل رونالدو، الذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، رمزاً للنجومية والاحترافية العالية بالنسبة إلى الجمهور العراقي. ورغم الحماسة الكبيرة، يشير المتابعون إلى أن كل ما يُتداول حالياً، يبقى في إطار الاحتمالات، وأن أي إعلان رسمي من الأطراف المعنية لم يصدر بعد.وغاب رونالدو عن فريقه ، الذي لعب في العراق، ضد ، العام الماضي، على في ، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.وحرص نجم السابق، على توجيه رسالة للجماهير العراقية حينها، قبل ساعات من انطلاق المواجهة في بغداد. وكتب "الدون"، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام: "أتمنى لزملائي حظاً سعيداً في المباراة، وأوجه رسالة خاصة إلى كل جماهيري في العراق: أتمنى رؤيتكم جميعاً في أقرب وقت".