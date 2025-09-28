Alsumaria Tv
هل يأتي رونالدو إلى العراق؟.. الزوراء يترقب مواجهة "تاريخية"

رياضة

2025-09-28 | 06:30
هل يأتي رونالدو إلى العراق؟.. الزوراء يترقب مواجهة &quot;تاريخية&quot;
91 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يتصاعد الحديث هذه الأيام، في الأوساط الرياضية العراقية، عن احتمال حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) إلى العراق، لخوض مواجهة نادي الزوراء المرتقبة، المقررة في الجولة الثانية، من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، يوم الأربعاء المقبل.

وأشعل هذا الحدث حماسة الجماهير، ووسائل الإعلام المحلية والعربية، التي ترى في هذه الخطوة حال حصولها، حدثاً استثنائياً في تاريخ الكرة العراقية.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، وحول إمكانية قدوم رونالدو إلى العراق لخوض المواجهة المرتقبة: "هناك احتمال لحضور النجم كريستيانو رونالدو إلى العراق للعب أمام الزوراء، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد لنا رسمياً"، بحسب العربي الجديد.

ويُمثل رونالدو، الذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، رمزاً للنجومية والاحترافية العالية بالنسبة إلى الجمهور العراقي. ورغم الحماسة الكبيرة، يشير المتابعون إلى أن كل ما يُتداول حالياً، يبقى في إطار الاحتمالات، وأن أي إعلان رسمي من الأطراف المعنية لم يصدر بعد.

وغاب رونالدو عن فريقه النصر السعودي، الذي لعب في العراق، ضد نادي الشرطة، العام الماضي، على ملعب المدينة في بغداد، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحرص نجم ريال مدريد السابق، على توجيه رسالة للجماهير العراقية حينها، قبل ساعات من انطلاق المواجهة في بغداد. وكتب "الدون"، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام: "أتمنى لزملائي حظاً سعيداً في المباراة، وأوجه رسالة خاصة إلى كل جماهيري في العراق: أتمنى رؤيتكم جميعاً في أقرب وقت".
