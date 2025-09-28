Alsumaria Tv
أسعار تذاكر كأس العرب 2025 في قطر

رياضة

2025-09-28 | 08:01
أسعار تذاكر كأس العرب 2025 في قطر
362 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، عبر بيان رسمي اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباريات كأس العرب التي من المقرر أن تحتضن الدوحة منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومشاركة 16 منتخبًا.

استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أمام الجماهير، مجموعة متنوعة من التذاكر الخاصة بكأس العرب، والتي تتضمن تذاكر فردية للمباريات المختلفة، عبر الفئات الأولى والثانية والثالثة، يضاف إليها تذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة، مع تقديم خدمة مميزة تتعلق بباقات التذاكر عبر فئاتها الأولى والثانية والثالثة.

وتتراوح أسعار تذاكر المواجهتين الافتتاحية والنهائية في كأس العرب 2025، بين 40 إلى 200 ريال قطري، بحيث تبلغ قيمة تذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة 40 ريالا، والفئة الثالثة 50 ريالا، والفئة الثانية 100 ريال، أما الفئة الأولى فتصل قيمة التذكرة فيها إلى 200 ريال قطري.
أسعار تذاكر مباريات كأس العرب 2025

وفي نصف النهائي، تبلغ قيمة التذاكر 40 ريالا لفئة ذوي الإعاقة، وهي ذات القيمة لتذاكر الفئة الثالثة، في الوقت الذي تصل قيمة تذاكر الفئة الثانية إلى 80 ريالا، والفئة الأولى إلى 100 ريال.

أسعار تذاكر كأس العرب 2025
كما خصصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أسعارا مخفضة لتذاكر دور المجموعات، وربع النهائي، وتحديد المركز الثالث، والتي تبلغ 60 ريالا للفئة الأولى، 40 ريالا للفئة الثانية، 25 ريالا للفئة الثالثة، و25 ريالا للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد باقات التذاكر، فإن المشجعين باتوا قادرين على الظفر بتذاكر مباراتي نصف النهائي الأولى والثانية إلى جانب المباراة النهائية، بقيمة تصل إلى 300 ريال للفئة الأولى، 180 ريال للفئة الثانية، 90 ريالا للفئة الثالثة.

جدير بالذكر أن 6 ملاعب في قطر ستستضيف منافسات كأس العرب فيفا 2025، وهي الملاعب التي سبق لها احتضان مباريات مونديال قطر 2022، على أن تقام المواجهة الافتتاحية في ملعب البيت، مقابل احتضان استاد لوسيل المواجهة النهائية من البطولة.

يشارك في البطولة 16 منتخبًا، ضمن البعض منها المشاركة بصورة رسمية، على غرار قطر مستضيف المنافسات، الجزائر حامل اللقب، يضاف إليها منتخبات مصر، العراق، الأردن، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في حين ستخوض باقي المنتخبات العربية مباريات للتأهل لنهائيات البطولة.
