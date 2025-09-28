تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

وسيخوض برشلونة مواجهة قوية في رحلة الدفاع عن لقب عندما يستضيف مساء اليوم الأحد على ملعب " الأولمبي" ضمن منافسات الجولة السابعة.ويدخل برشلونة حامل اللقب المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من ست مباريات بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا وأحرز لاعبوه 19 هدفا وتلقوا 4 أهداف.في المقابل يمتلك سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني بعدما خاض ست مواجهات حقق خلالها الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مباراتين وتعرض لثلاث هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومن ثم اعتلاء الصدارة بعد تعثر في مباراة الديربي أمام بخمسة أهداف لهدفين يوم السبت.