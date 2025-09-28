الدوري الإيطالي.. روما يهزم فيرونا وفيورنتينا يتعادل مع بيزا

افتتح التسجيل مبكراً المهاجم الأوكراني في الدقيقة 8، وأضاف الجناح الأرجنتيني سولي الهدف الثاني في الدقيقة 79؛ ليحصد 3 نقاط ثمينة.رفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الذي يلتقي لاحقاً اليوم بالجولة نفسها مع .أما فيرونا، فبخسارته اليوم، ظل رصيده 3 نقاط فقط في المركز الـ16.وفي مباراة أخرى، تعادل مع مضيفه صفر - صفر، ليواصل الفريقان البداية المتعثرة، حيث يظل كلاهما بلا أي انتصار، ليبقى فيورنتينا في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، أما بيزا فله نقطتان في المركز الـ19.