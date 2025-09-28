ريال مدريد يساعد ليفربول في شراء ناد إسباني

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، نقلًا عن عدة تقارير، فإن مجموعة فينواي الرياضية (FSG) أنهت عملية الفحص المالي والقانوني لنادي خيتافي، ضمن تقييمها لإمكانية ضمه إلى محفظتها الاستثمارية.ويأتي هذا التحرك المثير، مع اقتراب الذكرى 15 لاستحواذ مجموعة FSG على ، حيث لطالما كانت لديها طموحات بامتلاك ناد أوروبي آخر، بجانب الريدز.وفي السنوات الأخيرة أصبح شائعًا أن تؤسس أندية الدوري الإنجليزي، شبكات متعددة الأندية، مثل مجموعة سيتي فوتبول المالكة لمانشستر سيتي، وبلو كو المالكة لتشيلسي وستراسبورج الفرنسي، وكذلك شراكة مع نيس الفرنسي، عبر المساهم الأقلية "إينيوس".وكان ملاك ليفربول، قد درسوا في العام الماضي 2024 شراء نادي الفرنسي، لكن الصفقة لم تُستكمل لعدم ملائمة الظروف حينها.وقد كلفت مجموعة فينواي الرياضية (FSG) إدواردز وجوليان وارد المديرين الرياضيين السابقين لليفربول، إلى جانب ماركيز، بمهمة تحديد الأهداف المناسبة.ودرس الثلاثي، أكثر من 20 ناديًا أوروبيًا من بينهم مالاجا الإسباني، لكن المجموعة انسحبت بعد مراجعة حساباته.ولعل الارتباط بخيتافي جاء بعد محادثة غير رسمية بين المدير التنفيذي لريال ، وأنخيل رئيس خيتافي.وعرف خيتافي باهتمام ليفربول، خلال مواجهة ودية ضد في 2 آب الماضي، وبعدها بأيام قليلة، سافر وفد من مجموعة فينواي الرياضية (FSG) إلى إسبانيا لمراجعة الحسابات والبنية التحتية للنادي.وذكرت "الديلي ميل" أن المحادثات بين الطرفين وُصفت بالإيجابية، خصوصًا مع الدور الكبير لوارد، المتقن للإسبانية والبرتغالية، وماركيز. وقد أجرت FSG حتى الآن فحصًا على 25 ناديًا عبر أوروبا.ولا توجد مؤشرات بعد حول قيمة شراء خيتافي، لكن إن رغبت FSG في المضي، فمن المرجح أن تكون الصفقة سهلة، نظرًا لمعرفة المجموعة الكبيرة بملفات النادي.