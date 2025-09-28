برشلونة يهزم سوسيداد ويرتقي لصدارة الدوري

وشهدت المباراة التي استضافها ملعب تسجيل هدف للضيوف في الدقيقة 31 عن طريق النجم الإسباني .وتمكن النجم الفرنسي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 43 بعد ركلة رأسية متقنة غالطت الحارس.ونجح النجم في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 59.وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز الى النقطة 19 في المركز الاول بجدول ترتيب ، فيما يحتل سوسيداد المركز 17 برصيد 5 نقاط.