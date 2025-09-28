Alsumaria Tv
برشلونة يهزم سوسيداد ويرتقي لصدارة الدوري

رياضة

2025-09-28 | 14:31
برشلونة يهزم سوسيداد ويرتقي لصدارة الدوري
المصدر:
وكالات
260 شوهد

حقق فريق برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة التي استضافها ملعب لويس كومبانيس تسجيل هدف للضيوف في الدقيقة 31 عن طريق النجم الإسباني ألفارو أودريوزولا.

وتمكن النجم الفرنسي جول كوندي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 43 بعد ركلة رأسية متقنة غالطت الحارس.

ونجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 59.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز الى النقطة 19 في المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل سوسيداد المركز 17 برصيد 5 نقاط.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

