مؤشرات قوية تحسم "حضور كريستيانو رونالدو" الى بغداد

وقالت صحيفة اليوم ، ان " جورجي جيسوس، مدرب ، قرر اعفاء 5 لاعبين من مواجهة العراقي".وأضافت الصحيفة أن "جيسوس استبعد الخماسي ، بروزوفيتش، كينجسلي كومان، بينتو ماثيوس، وجواو من خوض مباراة الزوراء بقرار فني من أجل منحهم الراحة".ويتواجد في المجموعة الرابعة بجوار أندية الزوراء العراقي، استقلول دوشنبه الطاجيكي، وجوا .من جانبه، قال الصحفي الرياضي السعودي عيسى المسمار، في تصريحات أوردتها وسائل اعلام محلية، ان سيتخلف عن مرافقة وفد النصر الى لملاقاة الزوراء، كما تخلف في سبتمبر الماضي لمواجهة ، في للنخبة، مبينا ان المدرب سيمنح الفرصة للاعبين البدلاء الذين يثق بقدراتهم الفنية، كما ان سبب عدم اشراك رونالدو يعود الى ان النصر يشارك في منافسات الصف الثاني من البطولة الاسيوية.