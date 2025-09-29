الصفحة الرئيسية
مؤشرات قوية تحسم "حضور كريستيانو رونالدو" الى بغداد
رياضة
2025-09-29 | 02:41
334 شوهد
السومرية
نيوز-رياضة
كشفت تقارير سعودية، اليوم الاثنين، ان النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
مع 4 لاعبين اخرين سيغيبون عن مباراة النصر امام
الزوراء
المقرر اقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من
دوري ابطال اسيا
.
وقالت صحيفة اليوم
السعودية
، ان "
البرتغالي
جورجي جيسوس، مدرب
نادي النصر السعودي
، قرر اعفاء 5 لاعبين من مواجهة
الزوراء
العراقي".
وأضافت الصحيفة أن "جيسوس استبعد الخماسي
كريستيانو رونالدو
،
مارسيلو
بروزوفيتش، كينجسلي كومان، بينتو ماثيوس، وجواو
فيليكس
من خوض مباراة الزوراء بقرار فني من أجل منحهم الراحة".
ويتواجد
النصر السعودي
في المجموعة الرابعة بجوار أندية الزوراء العراقي، استقلول دوشنبه الطاجيكي، وجوا
الهندي
.
من جانبه، قال الصحفي الرياضي السعودي عيسى المسمار، في تصريحات أوردتها وسائل اعلام محلية، ان
رونالدو
سيتخلف عن مرافقة وفد النصر الى
بغداد
لملاقاة الزوراء، كما تخلف في سبتمبر الماضي لمواجهة
نادي الشرطة
، في
دوري ابطال اسيا
للنخبة، مبينا ان المدرب سيمنح الفرصة للاعبين البدلاء الذين يثق بقدراتهم الفنية، كما ان سبب عدم اشراك رونالدو يعود الى ان النصر يشارك في منافسات الصف الثاني من البطولة الاسيوية.
العراق
كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
دوري ابطال اسيا
النصر السعودي
السومرية نيوز
جواو فيليكس
نادي الشرطة
سومرية نيوز
